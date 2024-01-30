連續6天限時搶 foodpanda新春送紅包美食外送、快遞5折
迎接農曆新年，foodpanda獻上龍年3大好禮，豪發千萬紅包送福氣、新春限定刮刮卡、pandago新春5折送等超值優惠。2月9日至2月14日春節期間，連續6天每天上午11點，豪撒價值千萬紅包，輸入每日指定優惠碼即可獲得隨機優惠，除夕限定優惠碼「龍年大吉」先筆記下來，人人享美食外送5折優惠、生鮮雜貨6.6折優惠。除此之外，現在訂購「福」氣店家就送新春限定刮刮卡，有機會入住五星飯店；看準消費者年節送禮、採購年菜需求，pandago再祭出新春限定5折優惠。
優惠碼紅包發送時間快筆記，2月9日至2月14日每日上午11點準點開搶紅包，輸入每日限定優惠碼，即可享有1次美食外送/外帶自取、1次生鮮雜貨外送的隨機指定優惠，限當日使用完畢，人人可享美食外送5折優惠、生鮮雜貨6.6折超殺優惠。優惠數量有限，兌完為止。
今年foodpanda更加碼推出「福氣龍厚禮刮刮卡」，即日起至2月14日於三商巧福、福勝亭、清心福全、家樂福等「福」氣店家下單，就送實體刮刮卡乙張，有機會免費入住福容大飯店、獲得台北美福大飯店自助餐券、Fuji日式按摩槍、foodpanda美食金等優惠好禮。
送禮給親朋好友，foodpanda即時快遞服務pandago幫你送，於10分鐘快速媒合外送夥伴，最快30分鐘內就能送達指定地點。即日起至2月7日使用pandago輸入優惠碼「新春送」，即可享運費5折，優惠最高折抵100元，每人使用次數5次，將心意輕鬆送出去。
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