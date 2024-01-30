快訊

促挺烏不能斷 北約秘書長：今日烏克蘭 明日可能是台灣

日本名校迷思鬆動？ 研究發現孩子易陷「深海魚」困境

年終領6個月被罵貪心！長榮航空機師曝「入帳金額」嘆：笑不出來

連續6天限時搶 foodpanda新春送紅包美食外送、快遞5折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda除夕限定優惠碼，人人享美食外送5折優惠、生鮮雜貨6.6折優惠。圖／foodpanda提供
foodpanda除夕限定優惠碼，人人享美食外送5折優惠、生鮮雜貨6.6折優惠。圖／foodpanda提供

迎接農曆新年，foodpanda獻上龍年3大好禮，豪發千萬紅包送福氣、新春限定刮刮卡、pandago新春5折送等超值優惠。2月9日至2月14日春節期間，連續6天每天上午11點，豪撒價值千萬紅包，輸入每日指定優惠碼即可獲得隨機優惠，除夕限定優惠碼「龍年大吉」先筆記下來，人人享美食外送5折優惠、生鮮雜貨6.6折優惠。除此之外，現在訂購「福」氣店家就送新春限定刮刮卡，有機會入住五星飯店；看準消費者年節送禮、採購年菜需求，pandago再祭出新春限定5折優惠。

優惠碼紅包發送時間快筆記，2月9日至2月14日每日上午11點準點開搶紅包，輸入每日限定優惠碼，即可享有1次美食外送/外帶自取、1次生鮮雜貨外送的隨機指定優惠，限當日使用完畢，人人可享美食外送5折優惠、生鮮雜貨6.6折超殺優惠。優惠數量有限，兌完為止。

今年foodpanda更加碼推出「福氣龍厚禮刮刮卡」，即日起至2月14日於三商巧福、福勝亭、清心福全、家樂福等「福」氣店家下單，就送實體刮刮卡乙張，有機會免費入住福容大飯店、獲得台北美福大飯店自助餐券、Fuji日式按摩槍、foodpanda美食金等優惠好禮。

送禮給親朋好友，foodpanda即時快遞服務pandago幫你送，於10分鐘快速媒合外送夥伴，最快30分鐘內就能送達指定地點。即日起至2月7日使用pandago輸入優惠碼「新春送」，即可享運費5折，優惠最高折抵100元，每人使用次數5次，將心意輕鬆送出去。

春節期間連續6天上午11點打開foodpanda App搶紅包，享優惠5折起。圖／foodpanda提供
春節期間連續6天上午11點打開foodpanda App搶紅包，享優惠5折起。圖／foodpanda提供
foodpanda獻上龍年3大好禮，連續6天豪發千萬紅包、叫「福」氣店家贈新春限定刮刮卡、再用pandago新春禮輕鬆送。圖／foodpanda提供
foodpanda獻上龍年3大好禮，連續6天豪發千萬紅包、叫「福」氣店家贈新春限定刮刮卡、再用pandago新春禮輕鬆送。圖／foodpanda提供

外送 紅包 美食

延伸閱讀

台南新化年貨大街登場 170攤伴手禮南北百貨美食促銷多

阿里山一日遊 滿滿朝氣迎新春 行程推薦名勝美食全擁有

王家衛「繁花」行銷保證 上海1美食外送訂單漲300%

南市府出版37區美食旅遊手冊 春節前協助商家搶旅客

相關新聞

連續6天限時搶 foodpanda新春送紅包美食外送、快遞5折

迎接農曆新年，foodpanda獻上龍年3大好禮，豪發千萬紅包送福氣、新春限定刮刮卡、pandago新春5折送等超值優惠...

搶台灣旅客 國泰航空與13家旅行社推限量機票買1送1

吸引台灣遊客遊香港，國泰航空與13家旅遊業者合作推出香港機票買一送一活動，限時八天。

基隆將打造40米以上摩天輪 謝國樑：北台灣觀光新亮點

基隆市長謝國樑今天宣布，希望明年能夠在國門廣場增建一座固定式的摩天輪，高度規畫40米至60米之間，搭配市港的夜景燈光，成...

LVMH表展／寶格麗經典迎周年 設計摩登生活化男女皆宜

第15屆的LVMH WATCH WEEK表展自1月28日起至2月1日止於美國邁阿密登場，精品集團LVMH旗下的製表品牌紛...

餡多飽口給你大滿足！網友激推賣場爆汁大水餃品牌TOP 10

現代人工作繁忙、步調緊湊，能快速即時地填飽肚子也是許多人追求的生活效率之一，簡單加熱就能吃的冷凍食品也跟著快速發展、種類越來越多元。

冬日小確幸！滋養、路力、明月堂…草莓大福10大名店 一口咬下滿滿幸福感

﻿草莓季到來，每年草莓愛好者最期待的就是這個到處都可以看到粉紅甜品的幸福時節，不管是蛋糕、手搖飲、馬卡龍、冰淇淋還是泡芙，吃下立刻幸福感滿滿！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。