冬日小確幸！滋養、路力、明月堂…草莓大福10大名店 一口咬下滿滿幸福感

哪顆草莓大福擄獲你的心？

﻿草莓季到來，每年草莓愛好者最期待的就是這個到處都可以看到粉紅甜品的幸福時節，不管是蛋糕、手搖飲、馬卡龍、冰淇淋還是泡芙，吃下立刻幸福感滿滿！

一顆顆飽滿可愛的「草莓大福」，更是冬日甜品中人氣超高的品項，Q彈的麻糬外皮搭上綿密的紅豆餡，再放入一顆酸酸甜甜的草莓，三者融合成絕妙的滋味。

雖然草莓大福的做法大同小異，但不同店家的大福還是各有各的獨特風味。在眾多店家中，誰的草莓大福在網路上有著最高的討論度呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網路聲量最高的草莓大福店家TOP 10！一起來看看吧！

image source: FB／金桃家草莓大福

NO. 10 黑麻糬

地址：臺北市中山區遼寧街79號



位於遼寧街上的「黑麻糬」，是大家到遼寧夜市必吃的美食，尤其秋冬限定的草莓大福，更是讓許多人每年都慕名前往購買。臺式麻糬路線的外皮非常Q黏，裡面包入甜甜的紅豆餡，再放上一整顆幾乎跟大福一樣大的巨大新鮮草莓，看起來超級過癮，是店內的人氣商品，除了原味外還有紫米外皮的口味。

黑麻糬的草莓大福皆採用新鮮的臺灣大湖草莓製作，每到草莓季總是引發搶購潮，幾乎每個人購買的數量都是以盒計算，店內也可以看見店員們用飛快的手速製作草莓大福，以應付龐大的銷量，曾購買過的網友表示「草莓的魅力實在無法擋」、「草莓真的超級大顆，咬下去會爆汁」。

NO. 9 法朋烘焙甜點坊（Le Ruban Pâtisserie）

地址：臺北市大安區仁愛路四段300巷20弄11號

草莓大福一直是法朋的明星商品，在日式的大福中融入西式甜點的巧思，內餡除了新鮮草莓外還有法朋自製草莓醬、卡士達內餡以及起士蛋糕，精緻又多層次的口感讓許多草莓控一口就愛上。

每到草莓季，法朋也會推出期間限定的禮盒，像是去（2023）年底推出的「日本草莓大福禮盒」便透過多種不同品種的日本草莓，以及果醬、奶餡等變化打造出豐富的口味。細節滿滿的大福禮盒官網一開放預購就迅速銷售一空，現場也需要排隊才能夠買到。喜歡法朋草莓大福的網友大讚：「卡式達醬可以說是整個大福中的MVP」、「入口絲滑香氣又優雅」、「就是很極致的草莓大福藝術甜點」。

NO. 8 三明堂

地址：臺北市士林區天母東路49之1號



位於天母的三明堂，是以草莓大福聞名的和菓子店，傳統簡單的店面沒有華麗的裝潢，看上去樸實無華，卻有著驚人的美味。店主為一對臺日夫妻，和日籍料理人結婚後，身為臺灣人的老闆娘特地前往日本學習和菓子及日本料理，充滿日本家庭氛圍的店面過去還曾經販售烏龍麵、咖哩飯、鰻魚飯等家常料理。

在店裡的大福、醬油丸子、鯛魚燒等各式各樣日式點心中，草莓大福是最熱銷的商品，每年草莓季總是一顆難求。嚴選的草莓香甜多汁，搭上日式風情的紅豆餡，以薄而Q彈的麻糬皮包裹，正統的日式風味成為許多網友的最愛，「麻糬體真的讓人非常滿意，紅豆的比例也完美」。

NO. 7 大王千金

地址：門市據點詳見官方網站



發源自嘉義的大王千金以口味多樣的米大福、草莓大福、豆大福聞名，也經常在臺北、臺中各大百貨公司開設期間限定的快閃專櫃。其中「草莓大福」更是超人氣品項，多樣的口味搭配讓人忍不住想要一次買下一整組。

除了常見的草莓紅豆大福外，大王千金還販售草莓抹茶大福、草莓芋頭大福等口味，限定櫃位還會有玫瑰荔枝草莓大福、玫瑰起司牛奶草莓大福等特別的口味。大福系列全都是現點現做，不同外皮搭上不同內餡的繽紛組合，讓人少女心噴發，每一種口味都各有特色，喜歡新鮮變化的網友非常推薦，「全部都是少女超喜歡的組合」、「超愛抹茶的」。

NO. 6 和日 HERY

地址：臺中市西區精誠十四街26號



和日創立於2018年，一開始只是一臺小小的攤車，當年就已經憑藉著美味的草莓大福吸引到許多忠實的顧客。在短暫休業期間曾收到無數網友私訊，之後於2019年重新開業，在顧客熱烈支持下有了獨立店面。除了草莓大福外，也研發檸檬大福、生巧克力大福等，廣受好評。

和日的大福外皮選用臺灣老糯米為原料，並採用老闆阿嬤傳授的客家麻糬作法，製成軟而不黏的香Q外皮，內餡除了紅豆外還有芋泥、生乳酪口味，吃起來軟綿而不膩口。非日式正宗的大福作法，反而迸發出不一樣的新滋味，許多網友推薦一定要嚐嚐看，「從大福可以感受到老闆對自家產品的用心」。

NO. 5 米弎豆 Misato

地址：門市據點詳見官方網站



源自於鹿港老街的人氣排隊名店米弎豆由一對臺日夫婦創立，店名取自老闆娘日文名字的發音「Misato」，除了在鹿港有兩間門市外，在臺北、臺中也都有分店。來自日本九州的Misato，將家鄉的傳統燒菓子帶來臺灣，手工草莓大福以當日採收的草莓現採現做。

採用當天現採、限量的大湖馬拉邦山草莓製作，顆顆飽滿多汁，佐以濃而不膩的綿密紅豆餡，外層覆上白玉麻糬餅皮，看起來就像幫草莓們蓋上棉被一樣。新鮮、好吃又可愛的大福不管是作為點心還是送禮都非常適合，是許多網友推薦的人氣大福，「草莓很香，搭配QQ軟軟的糯米皮，口感很棒」。

NO. 4 明月堂

地址：門市據點詳見官方網站



說到必吃的草莓大福，有不少人會都推薦明月堂。1935年成立於臺北的明月堂，是全臺少數傳承光復前和菓子精製工藝的老字號店舖，同時也是日本交流協會、日本小學校、高級日本料亭等機構以及旅臺日僑、和菓子愛好者首推的指定店家。

在用料紮實、口味正統的和菓子當中，草莓大福尤為最受歡迎的品項，經常因為太過熱銷導致晚來的顧客撲空，因此現場每人限購12顆。使用大顆草莓製成的巨大大福份量十足，香甜多汁的草莓、軟綿的紅豆餡，一口咬下超級滿足，喜歡正宗日本味的網友力推，「吃完真的有幸福感」、「光看就覺得療癒」。

NO. 3 路力草莓大福

地址：臺北市大同區迪化街一段19號



曾到大稻埕遊逛的人一定都對迪化街上沿路出現的許多草莓大福攤位印象深刻，店家密集的程度幾乎讓草莓大福成了大稻埕的特色伴手禮之一。在眾多攤商中，最早闖出知名度並帶起這股風潮的，其實是位於永樂市場附近鴉片粉圓旁的「路力草莓大福」。

在還沒有品牌名之前，路力草莓大福被稱為「迪化街草莓大福」、「大稻草莓大福」，美味的程度成為所有攤商中最具代表性的店家，在取名「路力」後仍舊有不少人以迪化街草莓大福稱呼，水嫩多汁的大草莓、Q透的麻糬皮以及甜蜜的紅豆餡，讓路力總是大排長龍，成為大稻埕代表性美食，網友也表示「迪化街必吃」。

NO. 2 金桃家草莓大福

地址：臺南市永康區民族路536號、臺南市中西區康樂街283號



金桃家為臺南的草莓大福名店，除了永康區本店外也在中西區開設了2號店。以多種新鮮水果現包的大福吸引許多顧客，總在開店前就出現排隊人潮。整體採用日系風格非常可愛，2號店更是有著日本雜貨店般的風情，購買大福之餘，也有許多人會在這裡拍照打卡。

薄而透光的麻糬外皮，包裹著滿滿內餡以及一整顆新鮮草莓，除了紅豆餡外還有奶油綠豆、芋頭、巧克力、抹茶、紅豆牛奶等多種口味，多樣的搭配滿足不同喜好，剛剛好的甜度襯上草莓的酸甜，讓許多人一吃難忘，稱讚「吃下去幸福破表」、「草莓芋頭餡是每次必點」。

NO. 1 滋養豆餡鋪

地址：臺北市大同區迪化街一段247號



說到草莓大福的首席店家，那一定非「滋養」莫屬！創立於1953年、有著70年歷史的老店「滋養豆餡舖」，販售草苺大福、銅鑼燒、最中餅等傳統和菓子，有著傳承自日本師傅的工藝。除此之外店內也有鳳梨酥等中式糕點，為廸化街知名的臺北伴手禮名店，連熱愛美食的YouTuber古娃娃都大力推薦。

經過急速冷凍的麻糬外皮吃起來十分彈牙，特製的小倉紅豆粒餡又香又綿，搭配香甜的精選臺灣草莓，三者達到絕妙的平衡，一口咬下可以嚐到多層次的口感及豐富的味道，讓人吃過後念念不忘，許多網友回味無窮，「冬天可以吃到滋養製菓的草莓大福，是很幸福的事情」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月25日至2024年01月24日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『草莓大福店家』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統