「發發」草莓系飲品登場！ 奇異鳥週邊同步新上市

隨著草莓季節到來，「發發」推出應景的「白雪草莓啵啵優格」、「白雪草莓啵啵鮮奶」，帶來酸甜的果香滋味，還有一系列週邊商品同步登場。至於「TEA TOP第一味」則是限時限店推出新品「竹香白柚飲（櫻花寒天）」，還可享「中杯免費升級大杯」的限時優惠。

主打優格手搖飲的「發發」，即日起推出草莓季限定「踏雪尋莓」系列。其中「白雪草莓啵啵優格」將草莓與發發招牌優格搭配，並添加全新配料寒天啵啵增加咀嚼感，最後再鋪上綿密奶蓋，有著草莓酸甜與濃郁滋味，每杯90元。「白雪草莓啵啵鮮奶」則使用台農崙背鮮乳與草莓搭配，吃得到大湖草莓果丁與寒天啵啵，並有著牛奶與奶蓋的多層次奶香，每杯75元。

除此之外，2月1日起，發發也公佈全新菜單，包括「焦糖海鹽優格」、「阿華田優格」回歸市場，還有全新「牧香十榖物茶系列」、「酸甜果茶系列」登場。2月購買指定飲品，可享「紅豆、紫米、嫩仙草凍」加料不加價（任選1項），消費滿168元，再贈限量奇異鳥春聯。另外自即日起，店內也推出天使奇異鳥公仔杯套提袋、奇異鳥針織包、奇異鳥金屬徽章別針等多款週邊。售價99～468元不等。