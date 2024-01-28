尾牙精選美味餐廳，包準讓員工開心，老闆也能做足面子！
年底到了！尾牙成為企業界最受期待的盛事，也為了精彩的一年劃下完美的句點。
台北市/中山區
連續三年獲得米其林餐盤推薦的粵式餐廳，斥資2000萬裝潢，散發古典與現代的氛圍，由香港廚藝總監鄔海明擔任主廚，菜式精緻美味，絕對是尾牙聚餐之選！
（MENU美食誌TINGTING提供）
台北市/信義區
以細緻的紅磚隔牆和地毯呈現，由江浙菜系的中餐主廚親自設計操刀，揉和新中華菜系與台式料理精髓，提供10道中式美饌，還有令人讚嘆的101落地夜景。
（MENU美食誌Elaine Lin提供）
台北市/大安區
向來以細緻功夫菜聞名的潮品集，由香港潮洲料理名廚領軍，帶來200道潮洲功夫菜及40道手工點心，同時也供應外帶外送、三節禮盒，饕客絕對不能錯過。
（MENU美食誌Simon老饕提供）
台北市/信義區
位於101大樓85層，由米其林美食主廚親自掌勺，運用台灣在地的優質食材，呈現各式菜系的經典佳餚，以6座台灣名岳為包廂命名，是不可多得的高級尾牙場地。
（MENU美食誌Eattling提供）
台北市/信義區
號稱全台最高最奢華的Buffet，設計八大豐盛餐區，推出300道精緻料理，融合台灣在地特色，人文、空間、設計、工藝、美學、香氛、飲食，營造頂級的用餐體驗。
（MENU美食誌魚魚小遊食提供）
台北市/信義區
火鍋界愛馬仕之稱的食令，提供各式鍋物套餐，食材選用小農蔬菜、現流活海鮮以及頂級肉品，還有專人桌邊服務，是作為尾牙火鍋店最適合犒賞員工的禮物！
（MENU美食誌Emma提供）
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
以上資訊由MENU美食誌提供，想接收即時美食消息，歡迎搜尋MENU美食誌app！
你還有其他更推薦店家？來下載MENU美食誌加入我們，搜尋你附近的各種美食，或是上傳美食心得跟我們分享！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言