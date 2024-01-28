尾牙精選美味餐廳，包準讓員工開心，老闆也能做足面子！

年底到了！尾牙成為企業界最受期待的盛事，也為了精彩的一年劃下完美的句點。

晶華軒

台北市/中山區

連續三年獲得米其林餐盤推薦的粵式餐廳，斥資2000萬裝潢，散發古典與現代的氛圍，由香港廚藝總監鄔海明擔任主廚，菜式精緻美味，絕對是尾牙聚餐之選！

（MENU美食誌TINGTING提供）

In between 之間誠品行旅

台北市/信義區

以細緻的紅磚隔牆和地毯呈現，由江浙菜系的中餐主廚親自設計操刀，揉和新中華菜系與台式料理精髓，提供10道中式美饌，還有令人讚嘆的101落地夜景。

（MENU美食誌Elaine Lin提供）

潮品集

台北市/大安區

向來以細緻功夫菜聞名的潮品集，由香港潮洲料理名廚領軍，帶來200道潮洲功夫菜及40道手工點心，同時也供應外帶外送、三節禮盒，饕客絕對不能錯過。

（MENU美食誌Simon老饕提供）

捌伍添第 85TD

台北市/信義區

位於101大樓85層，由米其林美食主廚親自掌勺，運用台灣在地的優質食材，呈現各式菜系的經典佳餚，以6座台灣名岳為包廂命名，是不可多得的高級尾牙場地。

（MENU美食誌Eattling提供）

饗 A Joy

台北市/信義區

號稱全台最高最奢華的Buffet，設計八大豐盛餐區，推出300道精緻料理，融合台灣在地特色，人文、空間、設計、工藝、美學、香氛、飲食，營造頂級的用餐體驗。

（MENU美食誌魚魚小遊食提供）

食令shabu

台北市/信義區

火鍋界愛馬仕之稱的食令，提供各式鍋物套餐，食材選用小農蔬菜、現流活海鮮以及頂級肉品，還有專人桌邊服務，是作為尾牙火鍋店最適合犒賞員工的禮物！

（MENU美食誌Emma提供）

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