台灣寶可夢中心限定「快龍版」造型悠遊卡 開賣時間、地點公開

台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」去年12月8日開幕以來人潮不斷，今日再宣布推出第二彈限定商品「寶可夢悠遊卡─Pokémon Center TAIPEI快龍版」，將於2月1日開賣，寶可夢粉絲們千萬不要錯過。

去年底台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」開幕當天同步開賣的「寶可夢悠遊卡─Pokémon Center TAIPEI版」，瞬間被粉絲們搶購一空。2月1日即將再次開賣的「寶可夢悠遊卡─Pokémon Center TAIPEI快龍版」，卡片上的圖案是快龍背著皮卡丘，並以Pokémon Center TAIPEI的LOGO為造型設計，結合QQ繩與金色鑰匙圈，既實用又具紀念價值。