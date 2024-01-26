台灣寶可夢中心限定「快龍版」造型悠遊卡 開賣時間、地點公開
台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」去年12月8日開幕以來人潮不斷，今日再宣布推出第二彈限定商品「寶可夢悠遊卡─Pokémon Center TAIPEI快龍版」，將於2月1日開賣，寶可夢粉絲們千萬不要錯過。
去年底台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」開幕當天同步開賣的「寶可夢悠遊卡─Pokémon Center TAIPEI版」，瞬間被粉絲們搶購一空。2月1日即將再次開賣的「寶可夢悠遊卡─Pokémon Center TAIPEI快龍版」，卡片上的圖案是快龍背著皮卡丘，並以Pokémon Center TAIPEI的LOGO為造型設計，結合QQ繩與金色鑰匙圈，既實用又具紀念價值。
「寶可夢悠遊卡─Pokémon Center TAIPEI快龍版」每張售價195元，2月1日在新光三越台北信義新天地A11的「Pokémon Center TAIPEI」開賣，開賣前4天為了安全的營運並緩解擁擠狀況，Pokémon Center TAIPEI將以發放「入店整理券」進行入場管理，每天早上9點於新光三越台北信義新天地A11 1樓入口（香堤大道廣場側）之指定場所排隊。
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