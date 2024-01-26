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PChome 24h購物「迎春煥新節」全館下殺24折起！「龍年旺財開運5撇步」必看

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
農曆春節倒數兩週，PChome 24h購物祭出1月31日前購買開運指定品單筆消費滿1元可登記抽888 P幣。圖／PChome 24h購物提供
農曆春節倒數兩週，PChome 24h購物祭出1月31日前購買開運指定品單筆消費滿1元可登記抽888 P幣。圖／PChome 24h購物提供

農曆春節倒數兩週，PChome 24h購物統計站上「開運商品」、「金飾」買氣分別已較上週成長39%、20%，一年之春為補運最佳時刻，線上開運點燈已成開運撇步首選。為滿足消費者需求，PChome 24h購物祭出1月31日前購買開運指定品單筆消費滿1元可登記抽888 P幣，全站即日起至2月15日推出「迎春煥新節」，網羅龍年限定商品下殺最低24折起，百貨消費滿3,000元登記送限量100 P幣。除了多重優惠輪番上陣，再搭配「貼春聯、開運紅包／飾品、『紅』運穿搭、居家聚財、神明來加持」5大旺財開運撇步，讓消費者迎接龍年新氣象。

●旺財開運撇步1：貼春聯

除夕上午6點至中午12點是貼春聯最好時機，也是陽氣最盛時期，抓緊時機撕下舊春聯、貼上新春聯，意味除舊佈新，同時留意上下聯順序、大門口不單貼一個「春」字、大門口不倒貼春聯、大門春聯貼雙數等民間習俗。PChome 24h購物推薦「賈文卿龍年大吉造型春節春聯」，立體燙金設計更美觀，即日起至1月31日特價499元；「神崎家居春聯福字春字無痕貼」只需少許清水即可黏貼，操作簡單還能重覆使用，即日起至1月31日特價128元。

●旺財開運撇步2：開運紅包／飾品

紅包金額數字討吉祥，建議在紅包內放入88元、168元、888元，取諧音「發」的意思，或是放入10個10元象徵十全十美，並將裝有發財、吉祥數字的紅包袋隨身攜帶。PChome 24h購物推薦「龍年利是封紅包袋」，即日起至2月29日特價199元，任選2件再享8折優惠；「摩達客金龍年大吉大利招財紅包」即日起至2月16日售價299元。

也可隨身攜帶純金打造的「Just Gold鎮金店雋藏龍飛鳳舞黃金吊墜（附繩）」即日起至2月1日特價63,800元、「今生金飾金龍福星御守」即日起至2月1日特價4,698元、以招財龍為創作元素的「點睛品招財龍黃金金片」即日起至2月1日特價1,750元等開運飾品，好運旺旺來。

●旺財開運撇步3：「紅」運穿搭

在中國傳說故事中，除夕會出現兇猛年獸，而年獸只怕紅色，大眾習慣在家門口貼紅色春聯、放鞭炮來打敗年獸，紅色也因此演變為吉祥色，逢年過節便會穿上紅內衣、紅內褲為自己添好運。PChome 24h購物推薦「瑪登瑪朵S-Select內衣」即日起至2月15日特價888元；「輕磨毛暖暖發熱衣」即日起至2月15日特價166元。

●旺財開運撇步4：居家聚財

2024年開運旺財庫，新春佈置家裡除了貼春聯外，家裡進門45度角的明財位必須保持乾淨明亮，也可在財位擺放喜慶、開運居家小物，像是可愛高顏質的「Mass錢龍來了陶瓷存錢筒」，嘴裡含著一枚金幣象徵財源滾滾，即日起至1月29日特價299元；「WUZ屋子洪易大師大金龍魚藝術禮盒－富貴紅」象徵富貴、年年有魚，售價3,000元；「開運陶源金箔畫新禪風系列祥龍獻瑞」經認證含金量高達99.9%，象徵招貴人、升官，即日起至2月15日特價7,999元；應景小物「龍騰瑞氣招財6件組」即日起至2月5日下殺18折特價739元，大嘴龍造型可愛又喜氣，另贈送銅葫蘆五帝錢，可以擺放在床底或是辦公桌椅底下，象徵坐擁財富，招來財氣。

●旺財開運撇步5：神明來加持

2024年無論生肖在龍年有沒有犯太歲，都可在廟宇點一盞燈祈求身體健康、平安順遂、前程光明。PChome 24h購物推出「開運點燈」專區，活動期間凡線上點燈即可抽 888P幣，免出門、免排隊線上一次搞定，也提供台灣知名媽祖廟「大甲區鎮瀾宮甲辰年光明燈」（售價1,299元）、「鹿港天后宮光明燈 」（即日起至2月29日售價800元）等點燈服務，「網路下單、收到兌換序號、指定連結填寫資料、廟方點燈寄出通知」簡單4步驟即可點亮一年的內心光明。

●附註：詳細優惠活動內容與售價以網頁公告為準。

WUZ屋子洪易大師大金龍魚藝術禮盒－富貴紅，PChome 24h購物售價3,000元。圖／PChome 24h購物提供
WUZ屋子洪易大師大金龍魚藝術禮盒－富貴紅，PChome 24h購物售價3,000元。圖／PChome 24h購物提供
鹿港天后宮光明燈，PChome 24h購物即日起至2月29日售價800元。圖／PChome 24h購物提供
鹿港天后宮光明燈，PChome 24h購物即日起至2月29日售價800元。圖／PChome 24h購物提供
賈文卿龍年大吉造型春節春聯，PChome 24h購物即日起至1月31日特價499元。圖／PChome 24h購物提供
賈文卿龍年大吉造型春節春聯，PChome 24h購物即日起至1月31日特價499元。圖／PChome 24h購物提供
今生金飾金龍福星御守，PChome 24h購物即日起至2月1日特價4,698元。圖／PChome 24h購物提供
今生金飾金龍福星御守，PChome 24h購物即日起至2月1日特價4,698元。圖／PChome 24h購物提供
神崎家居春聯福字春字無痕貼，PChome 24h購物即日起至1月31日特價128元。圖／PChome 24h購物提供
神崎家居春聯福字春字無痕貼，PChome 24h購物即日起至1月31日特價128元。圖／PChome 24h購物提供
大甲區鎮瀾宮甲辰年光明燈，PChome 24h購物售價1,299元。圖／PChome 24h購物提供
大甲區鎮瀾宮甲辰年光明燈，PChome 24h購物售價1,299元。圖／PChome 24h購物提供
Mass錢龍來了陶瓷存錢筒，PChome 24h購物即日起至1月29日特價299元。圖／PChome 24h購物提供
Mass錢龍來了陶瓷存錢筒，PChome 24h購物即日起至1月29日特價299元。圖／PChome 24h購物提供
龍騰瑞氣招財6件組，PChome 24h購物即日起至2月5日特價739元。圖／PChome 24h購物提供
龍騰瑞氣招財6件組，PChome 24h購物即日起至2月5日特價739元。圖／PChome 24h購物提供
開運陶源金箔畫新禪風系列祥龍獻瑞，PChome 24h購物即日起至2月15日特價7,999元。圖／PChome 24h購物提供
開運陶源金箔畫新禪風系列祥龍獻瑞，PChome 24h購物即日起至2月15日特價7,999元。圖／PChome 24h購物提供
龍年利是封紅包袋，PChome 24h購物即日起至2月29日特價199元，任選2件再享8折優惠。圖／PChome 24h購物提供
龍年利是封紅包袋，PChome 24h購物即日起至2月29日特價199元，任選2件再享8折優惠。圖／PChome 24h購物提供
摩達客金龍年大吉大利招財紅包，PChome 24h購物即日起至2月16日售價299元。圖／PChome 24h購物提供
摩達客金龍年大吉大利招財紅包，PChome 24h購物即日起至2月16日售價299元。圖／PChome 24h購物提供

開運 春聯 紅包

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