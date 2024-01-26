PChome 24h購物「迎春煥新節」全館下殺24折起！「龍年旺財開運5撇步」必看

農曆春節倒數兩週，PChome 24h購物統計站上「開運商品」、「金飾」買氣分別已較上週成長39%、20%，一年之春為補運最佳時刻，線上開運點燈已成開運撇步首選。為滿足消費者需求，PChome 24h購物祭出1月31日前購買開運指定品單筆消費滿1元可登記抽888 P幣，全站即日起至2月15日推出「迎春煥新節」，網羅龍年限定商品下殺最低24折起，百貨消費滿3,000元登記送限量100 P幣。除了多重優惠輪番上陣，再搭配「貼春聯、開運紅包／飾品、『紅』運穿搭、居家聚財、神明來加持」5大旺財開運撇步，讓消費者迎接龍年新氣象。

●旺財開運撇步1：貼春聯

除夕上午6點至中午12點是貼春聯最好時機，也是陽氣最盛時期，抓緊時機撕下舊春聯、貼上新春聯，意味除舊佈新，同時留意上下聯順序、大門口不單貼一個「春」字、大門口不倒貼春聯、大門春聯貼雙數等民間習俗。PChome 24h購物推薦「賈文卿龍年大吉造型春節春聯」，立體燙金設計更美觀，即日起至1月31日特價499元；「神崎家居春聯福字春字無痕貼」只需少許清水即可黏貼，操作簡單還能重覆使用，即日起至1月31日特價128元。

●旺財開運撇步2：開運紅包／飾品

紅包金額數字討吉祥，建議在紅包內放入88元、168元、888元，取諧音「發」的意思，或是放入10個10元象徵十全十美，並將裝有發財、吉祥數字的紅包袋隨身攜帶。PChome 24h購物推薦「龍年利是封紅包袋」，即日起至2月29日特價199元，任選2件再享8折優惠；「摩達客金龍年大吉大利招財紅包」即日起至2月16日售價299元。

也可隨身攜帶純金打造的「Just Gold鎮金店雋藏龍飛鳳舞黃金吊墜（附繩）」即日起至2月1日特價63,800元、「今生金飾金龍福星御守」即日起至2月1日特價4,698元、以招財龍為創作元素的「點睛品招財龍黃金金片」即日起至2月1日特價1,750元等開運飾品，好運旺旺來。

●旺財開運撇步3：「紅」運穿搭

在中國傳說故事中，除夕會出現兇猛年獸，而年獸只怕紅色，大眾習慣在家門口貼紅色春聯、放鞭炮來打敗年獸，紅色也因此演變為吉祥色，逢年過節便會穿上紅內衣、紅內褲為自己添好運。PChome 24h購物推薦「瑪登瑪朵S-Select內衣」即日起至2月15日特價888元；「輕磨毛暖暖發熱衣」即日起至2月15日特價166元。

●旺財開運撇步4：居家聚財

2024年開運旺財庫，新春佈置家裡除了貼春聯外，家裡進門45度角的明財位必須保持乾淨明亮，也可在財位擺放喜慶、開運居家小物，像是可愛高顏質的「Mass錢龍來了陶瓷存錢筒」，嘴裡含著一枚金幣象徵財源滾滾，即日起至1月29日特價299元；「WUZ屋子洪易大師大金龍魚藝術禮盒－富貴紅」象徵富貴、年年有魚，售價3,000元；「開運陶源金箔畫新禪風系列祥龍獻瑞」經認證含金量高達99.9%，象徵招貴人、升官，即日起至2月15日特價7,999元；應景小物「龍騰瑞氣招財6件組」即日起至2月5日下殺18折特價739元，大嘴龍造型可愛又喜氣，另贈送銅葫蘆五帝錢，可以擺放在床底或是辦公桌椅底下，象徵坐擁財富，招來財氣。

●旺財開運撇步5：神明來加持

2024年無論生肖在龍年有沒有犯太歲，都可在廟宇點一盞燈祈求身體健康、平安順遂、前程光明。PChome 24h購物推出「開運點燈」專區，活動期間凡線上點燈即可抽 888P幣，免出門、免排隊線上一次搞定，也提供台灣知名媽祖廟「大甲區鎮瀾宮甲辰年光明燈」（售價1,299元）、「鹿港天后宮光明燈 」（即日起至2月29日售價800元）等點燈服務，「網路下單、收到兌換序號、指定連結填寫資料、廟方點燈寄出通知」簡單4步驟即可點亮一年的內心光明。