再現1940浪漫 BALLY新款Ballyrina芭蕾鞋系列愉悅開步

輕巧、優雅並帶有愉悅的律動氣息，正是芭蕾舞鞋的特色。Bally推出2024春夏新品「Ballyrina芭蕾鞋系列」，結合傳承自品牌170多年的製鞋技藝，並向品牌在1940年代的典藏系列致意，獻上時隔80多年、不隨時光而益發輕快的浪漫步伐。

品牌創辦人Carl Bally曾在一趟旅行中看見一雙美麗的鞋履，不記得妻子穿著尺碼的他，一口氣買下當時櫥窗中的不同尺寸，而愛妻也欣然收下了其中的兩雙，Carl Bally除了將剩下的鞋履在店中販售，並在1851年創辦了BALLY品牌，讓BALLY與愛和分享，產生了親密連結。

2024年的「Ballyrina芭蕾鞋系列」則從品牌1940年代的典藏系列得到靈感，由於BALLY在1940年代支持著芭蕾舞藝術的發展，因而讓品牌在當時於瑞士生產著品質精良的芭蕾舞鞋，當時鞋底都有著芭蕾舞伶的標示，並將紗質裙擺與品牌字樣結合，成為視覺上獨一無二的浪漫印記。