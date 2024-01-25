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Off-White翻玩經典箭頭符號 結合龍、雲元素打造新春限定潮裝

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
adidas Originals女款雲紋圓領衫，4,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals女款雲紋圓領衫，4,690元。圖／adidas Originals提供

歐洲時尚品牌對於龍年有諸多的想像與詮釋，而亞洲市場特別是華人文化又特別看重生肖年，因此順應需求推出限定系列，來凸顯品牌創意。高端潮牌Off-White就是其中佼佼者，結合了經典箭頭標識與傳統龍、雲、紅、金四種元素，即使非新年期間穿搭，卻一點都不突兀。

Off-White龍年限定連帽運動上衣（左) 28,500元、 龍年限定圍巾16,200元。圖／Off-White提供
Off-White龍年限定連帽運動上衣（左) 28,500元、 龍年限定圍巾16,200元。圖／Off-White提供

祥雲在寓意著祥瑞，常被用作為象徵繁榮和諧的裝飾元素；紅色代表著幸運、幸福，尤其在新年中，紅色用於化解厄運和吸引積極能量。更不用說金色與財富聯繫在一起，象徵著成功和富足。Off-White的新春限定系列，便是將上述傳統元素緊密融合，並以龍為核心設計元素，顯現品牌的理念與潮流氣息。其中的短袖T恤和圓領衫背面印有品牌全新箭頭標識以祥雲元素組成的龍印花遊弋其中，呈現龍年積極向上精神和與眾不同的視覺感受。而且新春系列Logo字體設計則從遍布世界各地的唐人街及幸運餅乾等視覺文化中汲取靈感而來。

Off-White龍年限定保齡球襯衫28,500元、短褲26,500元。圖／Off-White提供
Off-White龍年限定保齡球襯衫28,500元、短褲26,500元。圖／Off-White提供

adidas Originals的新春系列的服飾及鞋款單品中，除了有多款喜氣紅色單品外，更蘊含許多細節點綴呈現單品中，如刺繡、提花、龍年圖騰等元素，作為春節穿搭畫「龍」點睛的單品。像是紅色針織翻領上衣，輕鬆轉換率性立領風或是拉成一字領小露性感，多種穿法搭出時尚態度；紅色連帽上衣，在帽緣飾以圖騰設計，低調中卻帶有節慶氣息，成為走春穿搭焦點。

Off-White龍年限定短袖T恤，16,000元。圖／Off-White提供
Off-White龍年限定短袖T恤，16,000元。圖／Off-White提供

adidas Originals女款拉鍊圓領衫，3,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals女款拉鍊圓領衫，3,690元。圖／adidas Originals提供

男款圖騰連帽上衣，3,690元。圖／adidas Originals提供
男款圖騰連帽上衣，3,690元。圖／adidas Originals提供

Off-White龍年限定Out Of Office運動鞋，20,300元。圖／Off-White提供
Off-White龍年限定Out Of Office運動鞋，20,300元。圖／Off-White提供

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