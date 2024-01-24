收到邀函吃住全免！御盟集團封館籌賓 2天1夜盡享奢華

高雄晶英國際行館11月5日當天，全館147間客房全數僅接待受邀貴賓！這場盛大的封館歡慶活動，為慶祝御盟集團28周年，價值超過百萬的尊榮體驗，全程免費參加。1月24日將於官方粉絲專頁公告受邀資格。

以創新的思維與獨創性為首要的國際獎項APR（APR IID Awards 2023）國際室內設計大獎，近日公布得獎名單，御盟集團一舉拿下6座設計金獎、1座銀獎，總計7大獎項。從建築業出發、跨足當代美術館、旅宿業等產業的御盟集團，迄今已累積收獲74座的國際設計獎項，接軌國際的設計美學深受肯定。

今年適逢集團創立28年，創辦人邵永添宣布，將於11月5日與6日辦理封館酬賓活動，旗下品牌「晶英國際行館」、「SS.Bar春・宇宙星空餐酒館」、「日本餐飲米其林星級的海外分店Ukai-tai Kaohsiung」，以及「永添藝術・金馬賓館當代美術館」，將同步封館接待，兩天一夜的尊榮活動精彩可期。