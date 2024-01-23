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白色控集合！siroca推萬用壓力鍋、旋風烤箱 內建食譜超貼心

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
siroca宣布在台推出智能電子萬用壓力鍋及微電腦旋風溫控烤箱2款實用廚房新品。記者黃筱晴／攝影
siroca宣布在台推出智能電子萬用壓力鍋及微電腦旋風溫控烤箱2款實用廚房新品。記者黃筱晴／攝影

外型精巧簡約但功能細節滿滿的日系家電，一向是許多台灣民眾愛用首選。趁著新年開春之際，siroca宣布旗下2款在日熱銷的廚房家電正式在台推出，包括智能電子萬用壓力鍋，以及微電腦旋風溫控烤箱，延續品牌人性化的操作、便利實用功能、純正日系美學血統的設計風格，讓大家輕鬆完成美味料理。另外，熱賣明星商品全自動石臼式研磨咖啡機、方便移動使用還有內建人體感應偵測功能的感應式陶瓷電暖器，也是冬季居家療癒必備。

即日起至1月28日期間siroca推出新春限定雙重禮遇，於siroca官網及全台展售門市消費，全系列任選單件9折、2件8折（配件除外）；於momo、PChome24h購物、蝦皮品牌旗艦館消費，全系列同享任選單件9折（配件除外）；於全台展售門市消費還有限定咖啡機加價購優惠，最低6折起。

siroca智能電子萬用壓力鍋擁有智慧壓力專利技術，採用業界最高100kPa加壓，較傳統壓力鍋，提供更均勻穩定的高壓，提升食材入味度3倍、食材軟嫩度4.5倍，營養素保留率更達94%，讓肉品軟綿入味、蔬菜鮮甜多汁；自動減壓功能則大幅節省30%料理時間。具備多達10種用途，從壓力烹飪、無水蒸煮、低溫高壓、蒸煮烹調、炊飯、慢燉烹調、溫控烹調，到加熱、發酵，甚至拌炒通通輕鬆達成，更內建超過100款食譜，一鍋即可輕鬆製作多元美食。智慧預約功能讓你在外出前備妥食材及調味料，返家時熱騰騰的美味即刻上桌。

另外，微電腦旋風溫控烤箱擁有獨家熱旋風技術，為了能夠聚熱鎖水，特別採用高火力碳加熱器及雙層玻璃門，搭配3D鑽石反射板提高反射效率，輔以高密度加熱線圈讓熱量均勻分布、對流風扇加強內部溫度循環，達成均勻烘烤，充分保留麵包內水分，烤出來的麵包表層酥脆、內餡柔彈美味，呈現細膩豐富的極致口感。自動模式內建多種菜單，手動模式則可依需求調溫40至280度，還能進階設定加熱時間與模式，從白土司到肉類都可以美味升級。

內建多種常用模式，一鍵輕鬆烤出完美麵包。記者黃筱晴／攝影
內建多種常用模式，一鍵輕鬆烤出完美麵包。記者黃筱晴／攝影
寒冬必備！siroca感應式陶瓷電暖器方便移動到家中各個角落隨處使用。圖／群光電子提供
寒冬必備！siroca感應式陶瓷電暖器方便移動到家中各個角落隨處使用。圖／群光電子提供
siroca智能電子萬用壓力鍋擁有多達10種烹調模式，加上多道安全設計，輕鬆安全完成美味料理。記者黃筱晴／攝影
siroca智能電子萬用壓力鍋擁有多達10種烹調模式，加上多道安全設計，輕鬆安全完成美味料理。記者黃筱晴／攝影
siroca微電腦旋風溫控烤箱透過獨家熱旋風技術，輕鬆烤出彷若剛出爐般外酥內軟的麵包，建議售價4,580元。記者黃筱晴／攝影
siroca微電腦旋風溫控烤箱透過獨家熱旋風技術，輕鬆烤出彷若剛出爐般外酥內軟的麵包，建議售價4,580元。記者黃筱晴／攝影
siroca最新款全自動石臼式研磨咖啡機採用最新改良錐形螺旋刀片，以及淋雨濾滴，讓咖啡更美味香醇。圖／群光電子提供
siroca最新款全自動石臼式研磨咖啡機採用最新改良錐形螺旋刀片，以及淋雨濾滴，讓咖啡更美味香醇。圖／群光電子提供
siroca智能電子萬用壓力鍋以智慧壓力專利技術打造，具5L大容量，一鍋可完成百道美味料理，建議售價6,990元。記者黃筱晴／攝影
siroca智能電子萬用壓力鍋以智慧壓力專利技術打造，具5L大容量，一鍋可完成百道美味料理，建議售價6,990元。記者黃筱晴／攝影

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