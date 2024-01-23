Redmi Note 13 Pro+ 5G首度支援IP68防塵防水！主鏡頭直攻2億像素

小米集團旗今天（1月23日）宣布引進Redmi Note 13系列，再度以旗艦規格挑戰突破中階智慧手機天花板，其中Redmi Note 13 Pro+ 5G首度支援IP68防塵防水，並搭載2億像素OIS旗艦相機；還有使用全新Qualcomm Snapdragon® 7s Gen 2行動平台的Redmi Note 13 Pro 5G、配備6.67吋AMOLE超細極窄邊框的Redmi Note 13 5G、擁有5,000mAh大電量的Redmi Note 13，讓全民都能享有超大螢幕、極窄邊框的影音體驗，並可隨手拍出質感大片。

Redmi Note 13 Pro+ 5G搭載6.67吋1.5K解析度的CrystalRes AMOLED螢幕，是Redmi Note系列首款雙曲面螢幕的機種；主鏡頭直攻2億像素，並配有OIS光學和EIS電子雙防手震加持，更擁有2X／4X的無損變焦技術，提供遠距離的特寫鏡頭。配備5,000mAh（typ）大電量電池，並附上120W HypoerCharge極速快充技術，最快可在19分鐘內達到滿電。

Redmi Note 13 Pro+ 5G共有午夜黑、月光白、極光紫等3色，提供12GB＋512GB容量版本，售價12,999元，即日起於小米商城mi.com、小米之家全台實體門市、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館、PChome 24h購物小米旗艦館、燦坤3C與全國電子陸續開賣；於小米商城mi.com、全台小米之家、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館購機即贈Redmi Buds 4 Active。2月1日起於遠傳電信和台灣大哥大開賣，搭配指定資費手機專案價0元起。

Redmi Note 13 Pro 5G同樣配備6.67吋1.5K解析度的CrystalRes AMOLED螢幕，支援旗艦級120Hz螢幕更新率；搭載2億像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、200萬像素微距鏡頭，以及1,600萬像素前置鏡頭，還可透過照片編輯功能，例如全新的膠卷濾鏡特效、訂製質感畫框及AI散景效果，打造獨特自我的照片風格。

Redmi Note 13 Pro 5G共有午夜黑、海洋青、極光紫等3色，提供8GB＋256GB容量版本，售價9,999元，即日起在小米商城mi.com、小米之家全台實體門市、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館、PChome 24h購物小米旗艦館、燦坤3C與全國電子陸續開賣；於小於小米商城mi.com、全台小米之家、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館購機，即贈 Redmi Buds 4 Active。2月1日起於遠傳電信和台灣大哥大開賣，搭配指定資費手機專案價0元起。

Redmi Note 13 5G採用省電高效的聯發科天璣6080晶片，搭載6.67吋AMOLE柔性平面螢幕，重新設計了強勁立體的揚聲器，帶來更流暢的遊戲、影音感受；同時搭載1億像素、F1.7大光圈的超清相機。

此外，這次官方還推出Redmi Note 13，支援台灣4G全頻段，也配置了1億像素3鏡頭高畫質相機，搭載120Hz FHD+超值AMOLED螢幕，支援螢幕下指紋辨識與極窄邊框設計，還擁有5,000mAh大電量與33W快充。

Redmi Note 13 5G共有石墨黑、極地白、海洋青等3色，提供8GB＋256GB容量版本，售價7,999元；Redmi Note 13共有午夜黑、冰湖藍、薄荷綠等3色，提供8GB＋256GB容量版本，售價5,999元。上述兩款機種即日起在小米商城mi.com、小米之家全台實體門市、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館、PChome 24h購物小米旗艦館、燦坤3C與全國電子陸續開賣。