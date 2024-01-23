八月堂「扁扁可頌、黑松露可頌」新登場！加碼送紅包袋

涼颼颼的天氣，更想讓人品嚐甜點溫暖身心。「八月堂」本次新推出「黑松露可頌」以及韓國流行的「扁扁可頌」，另外消費滿額還可加贈龍年限定紅包袋、環保不織布提袋等贈禮。至於SUNFRIEND MOUTH則是針對「濟州島達克瓦茲」，推出全新口味「漢拏峰柑橘風味」。

為迎接新年到來，「八月堂」自1月26日起，推出新品「黑松露可頌」。將可頌與松露巧妙結合，不僅麵包體有著深色的色澤，還有著濃郁的松露香氣，每顆60元。2月初還將有「黑松露千層蝴蝶派」接力登場。同時八月堂也因應韓國流行，推出「扁扁可頌」。將可頌麵團灑上比利時進口珍珠糖，再壓扁製成酥脆餅乾，不僅可以直接品嚐，也可搭配自己喜歡的佐料增添變化，每片59元。

此外，八月堂自1月26日起，也推出新春優惠三重奏。活動期間購買6入滿盒，即可獲得「龍年限定紅包袋」1份（2入），送完為止。購買6入2盒，則再贈「環保不織布提袋」1個；單筆消費6入滿盒，可加價199元購買「HAZUKIDO迷你保溫杯」1個。

繼之前推出牛奶原味的「濟州島達克瓦茲」後，SUNFRIEND MOUTH本次再推出「漢拏峰柑橘風味」的濟州島達克瓦茲，帶來酸甜的全新滋味。韓國濟州島盛產橘子，其中又以「漢拏峰柑橘」最具代表性。此款橘子具有豐富的水分與甜度，而且頂部凸起，神似島上第一高峰「漢拏山」而得名，也是許多遊客至濟州島必吃的特產。