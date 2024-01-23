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網路門市限定！遠傳電信開賣平價入門款「小米智慧兒童手錶」　最低月付149元起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
遠傳除了推出小米兒童智慧手錶超值優惠，也是小米唯一官方授權銷售的電信品牌，提供完善售後服務。圖／遠傳電信提供
遠傳除了推出小米兒童智慧手錶超值優惠，也是小米唯一官方授權銷售的電信品牌，提供完善售後服務。圖／遠傳電信提供

適逢寒假期間，不少家長都會規劃帶孩童參加冬令營或出遊的行程，兒童定位手錶方便隨時與孩子聯繫與定位。遠傳電信除了獨家推出「超人力霸王特別版」兒童手錶，更宣布即起開賣全新平價入門款的「小米智慧兒童手錶」，限定網路門市銷售，搭配月付149元、綁約12個月方案，可享輕速上網、網內語音吃到飽，再送首月免月租優惠，平均每日僅需花10元。另外，遠傳也是小米唯一官方授權銷售的電信品牌，讓家長買得放心、守護更安心。

購買兒童定位錶時，家長們會考量品牌，以及擔心手錶的品質和保固問題。小米智慧兒童手錶專為3～12歲小朋友設計，可定位、通話、視訊，守護孩子安全；搭配遠傳優質行動網路，定位精準耗電省，續航力最高達5天，手錶也具備拍照、計步及運動記錄功能，還能隨時查詢天氣和溫度狀況。

過去家長在選購智慧兒童手錶時，常常被水貨手錶的價格所吸引，但實際使用後卻面臨找不到維修點或送修不便利等問題，此次遠傳與小米的合作將為台灣消費者帶來全新的售後體驗。除了享有小米原廠一年保固外，遠傳也提供完整安心售後服務，手錶有維修需求時，消費者可到全台遠傳門市送修及取件，大大提升便利性。小米智慧兒童手錶擁有小米原廠品質搭配遠傳優質的網路及服務，定價1,995元。

此次遠傳與小米攜手合作推出「小米智慧兒童手錶」網路限定優惠方案，申辦月租149元、綁約12個月，搭配遠傳電信優質網路，就可享首月免月租優惠，平均每日僅需花10元。同時遠傳也推出多元資費滿足家長不同需求，現在只要月付199元、綁約36個月，「小米智慧兒童手錶」原價1,995元、限時優惠0元就可輕鬆把手錶帶回家。

●附註：詳細資費方案內容以遠傳網路門市公告為準。

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