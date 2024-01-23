水鑽、瑪莉珍鞋、輕巧小包 24新年限定商品 閃耀走春
2024開春，浪漫、閃亮氣息成為多個精品品牌的共同語彙，包含Roger Vivier邀請品牌好友何超蓮以2024新年限定系列造型，Christian Louboutin推出2024新春膠囊系列的閃耀瑪莉珍鞋，比利時王室愛用品牌DELVAUX則推出新款Cool Box系列新品，以Taurillon柔軟小牛皮，輕巧隨身。
過往以Tempête、Brillant、Lingot多個包款蔚為經典，並深受比利時王室所愛用的DELVAUX，2024新年推出Cool Box Nano 2024龍年限量款小包，包款選用了湛海藍、橘柚黃、蘭花粉、芝麻灰和季風棕多款柔美新色，包款一側並有著精美雙色調皮革鑲嵌圖案搭配Cool Box系列的「D」形金色配飾。雖然量體輕巧，但包款可收納手機、卡片、小物，出門不必再帶錢包，已在全台包含Bellavita、台北新光三越Diamond Towers、台中大遠百的DELVAUX專賣店、極少量到貨開賣。
1960年代的傳奇偶像：Jane Birkin則成為Christian Louboutin「JANE」鞋履的設計靈感，一系列的Miss Jane Strass、Miss Jane與Queenie Heel Jane高跟鞋，都以帶有曲線的香蕉跟搭配品牌經典紅底，其中Miss Jane Strass於鞋面滿佈以銀色水晶、Queenie Heel Jane則將PVC透明鞋跟鑲嵌以水晶造型，宛如每一步都有閃耀盛放、奇幻開步；同時Christian Louboutin再推薦了Planet Queen黑色緞面水晶裝飾高跟鞋與Loubi54水晶裝飾黑色緞面斜背包，其中煙灰紫色款則為新春期間限定，數量有限。
法式精品品牌Roger Vivier則邀請品牌好友、名媛何超蓮搶先穿戴上2024新年限定鞋款，其中Bouquet新年限定花卉鑽扣瑪莉珍鞋，接軌近年的時尚懷舊熱潮，但以品牌經典鑽扣設計搭配閃亮皮革，小秀甜美法式品味，另一雙Very Vivier新年限定鑽扣休閒鞋則有著包覆腳掌的舒適輪廓，無論搭配小洋裝、牛仔褲或長短裙，好走好穿，輕鬆駕馭新年的城市逛街或野外走春全地形。
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