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水鑽、瑪莉珍鞋、輕巧小包 24新年限定商品 閃耀走春

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
DELVAUX推出Cool Box Nano 2024龍年限量款小包，已於全台少量上市。圖／DELVAUX提供
DELVAUX推出Cool Box Nano 2024龍年限量款小包，已於全台少量上市。圖／DELVAUX提供

2024開春，浪漫、閃亮氣息成為多個精品品牌的共同語彙，包含Roger Vivier邀請品牌好友何超蓮以2024新年限定系列造型，Christian Louboutin推出2024新春膠囊系列的閃耀瑪莉珍鞋，比利時王室愛用品牌DELVAUX則推出新款Cool Box系列新品，以Taurillon柔軟小牛皮，輕巧隨身。

過往以Tempête、Brillant、Lingot多個包款蔚為經典，並深受比利時王室所愛用的DELVAUX，2024新年推出Cool Box Nano 2024龍年限量款小包，包款選用了湛海藍、橘柚黃、蘭花粉、芝麻灰和季風棕多款柔美新色，包款一側並有著精美雙色調皮革鑲嵌圖案搭配Cool Box系列的「D」形金色配飾。雖然量體輕巧，但包款可收納手機、卡片、小物，出門不必再帶錢包，已在全台包含Bellavita、台北新光三越Diamond Towers、台中大遠百的DELVAUX專賣店、極少量到貨開賣。

1960年代的傳奇偶像：Jane Birkin則成為Christian Louboutin「JANE」鞋履的設計靈感，一系列的Miss Jane Strass、Miss Jane與Queenie Heel Jane高跟鞋，都以帶有曲線的香蕉跟搭配品牌經典紅底，其中Miss Jane Strass於鞋面滿佈以銀色水晶、Queenie Heel Jane則將PVC透明鞋跟鑲嵌以水晶造型，宛如每一步都有閃耀盛放、奇幻開步；同時Christian Louboutin再推薦了Planet Queen黑色緞面水晶裝飾高跟鞋與Loubi54水晶裝飾黑色緞面斜背包，其中煙灰紫色款則為新春期間限定，數量有限。

法式精品品牌Roger Vivier則邀請品牌好友、名媛何超蓮搶先穿戴上2024新年限定鞋款，其中Bouquet新年限定花卉鑽扣瑪莉珍鞋，接軌近年的時尚懷舊熱潮，但以品牌經典鑽扣設計搭配閃亮皮革，小秀甜美法式品味，另一雙Very Vivier新年限定鑽扣休閒鞋則有著包覆腳掌的舒適輪廓，無論搭配小洋裝、牛仔褲或長短裙，好走好穿，輕鬆駕馭新年的城市逛街或野外走春全地形。

Roger Vivier邀請品牌好友何超蓮以2024新年限定系列鞋款造型，輕奢開春。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier邀請品牌好友何超蓮以2024新年限定系列鞋款造型，輕奢開春。圖／Roger Vivier提供
DELVAUX Cool Box Nano包湛海藍款，價格店洽。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Cool Box Nano包湛海藍款，價格店洽。圖／DELVAUX提供
2024新春膠囊系列Miss Jane Strass煙灰紫色水晶粗跟高跟鞋，10萬7,100元。圖／Christian Louboutin提供
2024新春膠囊系列Miss Jane Strass煙灰紫色水晶粗跟高跟鞋，10萬7,100元。圖／Christian Louboutin提供
農曆年限定寶石紅櫻花鑽扣瑪莉珍鞋，51,000元。圖／Christian Louboutin提供
農曆年限定寶石紅櫻花鑽扣瑪莉珍鞋，51,000元。圖／Christian Louboutin提供
澳門賭王何鴻燊之女、何超蓮為Roger Vivier的品牌好友。圖／Roger Vivier提供
澳門賭王何鴻燊之女、何超蓮為Roger Vivier的品牌好友。圖／Roger Vivier提供
農曆年限定Very Vivier紅白撞色檸檬鑽扣休閒鞋，51,000元。圖／Roger Vivier提供
農曆年限定Very Vivier紅白撞色檸檬鑽扣休閒鞋，51,000元。圖／Roger Vivier提供
DELVAUX Cool Box Nano包橘柚黃款，價格店洽。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Cool Box Nano包橘柚黃款，價格店洽。圖／DELVAUX提供
2024新春膠囊系列Miss Jane Strass銀色水晶粗跟高跟鞋，10萬7,100元。圖／Christian Louboutin提供
2024新春膠囊系列Miss Jane Strass銀色水晶粗跟高跟鞋，10萬7,100元。圖／Christian Louboutin提供

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