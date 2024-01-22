只有2天！Sinasera 24主廚楊柏偉共襄盛舉 產地直送臺東年味進駐微風南山

今年年貨辦了嗎？去年底在臺東慢食節「未來餐桌」活動大放異彩的「SLOW SUPER 臺東慢農市集」，今年年貨檔期將與微風超市攜手，在1月27、28日進駐微風南山B1，將產地直送的臺東年味送進信義區。此外，這次活動特別邀請到來自臺東長濱的法料餐廳Sinasera 24主廚楊柏偉（Nick），在3場Chef's Table 時段來到現場，以時令的臺東食材，親自示範具有慢食精神的年菜食譜，將他所感受到的台東年味化為舌尖上的美味。

Sinasera 24主廚楊柏偉將在3場Chef's Table活動，用在地時令食材進行「餐桌上的台東年味」年菜提案。圖／報系資料照

「春風果園」的鳳梨釋迦。圖／台東縣政府提供

「SLOW SUPER 臺東慢農市集」精選臺東20家最優質的有機、友善農人所生產的臺東特色食材，讓消費者有機會細細感受臺灣東部山海間的豐饒滋味。「春風果園」曾獲優質果園評鑑優等獎，以草生栽培種植多種釋迦；除鳳梨釋迦外，還有最新培育的獨家品種翠玉釋迦，果實外形大小適中、甜度及酸度也較低，果肉軟中帶Q、香甜可口。臺東在地精品咖啡的代表品牌「艾蘭哥爾」，風味淡雅溫和，口感細緻醇厚，帶有微醺香氣與甘甜尾韻，這次也帶來咖啡豆、濾掛式咖啡等產品。

「艾蘭哥爾」是臺東在地精品咖啡的代表品牌。圖／台東縣政府提供

文創品牌「山下生活」以帆布袋作爲關山米包裝，精巧可愛。圖／台東縣政府提供

關山一直是台灣著名米倉，那裡的土壤、日照與氣候特別適合種植稻米。青年返鄉接手家族農作的「南島秧滿田」文創品牌「山下生活」，自產自銷關山米，並在自家米的包裝上，加入關山地方特色，既是年貨，也是伴手禮。來自台東知本、致力於精緻養殖的「鰻村」，致力於精緻養殖，從鰻苗培育場、到稚鰻及成鰻販售、蒲燒鰻販售，創造出一條龍產業，這次也帶來招牌蒲燒鰻，膠質豐富，肉質鮮美彈牙，沒有土腥味。

「鰻村」這次將帶來招牌蒲燒鰻。圖／台東縣政府提供

Sinasera 24主廚楊柏偉也將於1月27日下午3點、1月28日上午11點半與下午3點的3場Chef's Table 時段，用在地時令食材分別示範米香旗魚塔塔、八寶麻油雞飯與薑黃巧克力3款料理，以「餐桌上的台東年味」年菜提案，忠實呈現臺東風土。

臺東縣長饒慶鈴表示，臺東永續農業品牌「SLOW SUPER」積極拓展永續市場，要讓全國消費者看見持續推廣友善環境的台東農職人，自產地到餐桌呈現台東農食價值。她邀請所有關注永續議題的消費者，加入台東的慢社群，不僅支持臺東慢農以及慢食店家，更希望能夠一起在日常生活中慢下來，共同以永續的美好價值，開啟新的一年。