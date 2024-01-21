60cm泰式雙層大拼盤、松露燉全雞 特色年菜美味上桌

農曆新年越來越近，家家戶戶也開始準備年菜料理。「海峽會」針對在家團聚的家庭，首度推出2款冷凍年菜組，吃得到富貴筍絲蹄膀、避風塘鮮蝦粉絲煲、松露南法野菌菇燉全雞等不同菜色。主打泰北料理的「Thai J泰式料理餐廳」，則是於餐廳提供用料豪華的「宮廷皇室盛宴系列 泰式年菜雙層拼盤」，為團聚帶來異國氣息。

「海峽會」今年首度推出冷凍年菜，共有「開運年菜組」、「星級年菜組」兩種選擇，適合6人共享。「開運年菜組」內含有富貴筍絲蹄膀、避風塘鮮蝦粉絲煲、港式臘味飯搭配胡椒豬肚雞鍋等料理組合。其中「胡椒豬肚雞鍋」使用文火慢煮，並以白胡椒帶來辛香開胃的滋味，溫順清香，全套2,688元。

「星級年菜組」同樣擁有富貴筍絲蹄膀、避風塘鮮蝦粉絲煲、港式臘味飯等菜色，並包含「松露南法野菌菇燉全雞」。此道料理以法式手法燉煮出香醇的老母雞湯，並搭配珊瑚菇、秀珍菇、川耳、花菇與牛肝菌等5種蕈菇，並首度添加新鮮黑松露入湯，帶來鮮美的風味，每套3,688元。年菜套組均含「免費冷凍宅配」，並附贈品牌保冰提袋。

主打泰北料理結合花藝的「Thai J泰式料理餐廳」，自1月22日起針對內用推出多款全新單點料理，以及應景的「宮廷皇室盛宴系列 泰式年菜雙層拼盤」。此次首度登場的「宮廷皇室盛宴系列 泰式年菜雙層拼盤」，使用泰國進口、直徑達60公分的大圓盤作為底層，裝盛泰式櫛瓜、青木瓜涼拌等時蔬，還有炙燒鮮魷、酸辣鮮蝦、每支長約20公分的香爆豬肋排、打拋豬、炸雞翅、蝶豆花飯等泰式經典料理。

雙層拼盤頂層的主餐，則有不同的方案選擇。象徵龍年的「咖哩滑蛋龍蝦」，選用青殼龍蝦切塊酥炸後以咖哩蛋汁快炒，能夠品嚐到龍蝦的飽滿肉質。另外還有「泰式炸豬腳」、「香草咖哩炒鱸魚」、「香辣炒鱸魚」等不同的主餐選擇，依照主餐品項，每套2,990～3,990元不等。2月1日至2月14日期間，點購泰式年菜雙層大拼盤、找出隱藏在拼盤裡的春節紅包，最高可直接獲得現金千元。