快訊

113學測國文／混合題形式改變！部定選文幾乎全入題 試題與解答看過來

坦言沒忍住「超派鐵拳」！超哥交保後道歉 這句狠嗆Toyz：時間倒回還是會揍他

印度羽賽／直落2拍下陳雨菲 戴資穎勇奪本季首冠

60cm泰式雙層大拼盤、松露燉全雞 特色年菜美味上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
海峽會「開運年菜組」，每套2,688元。圖／海峽會提供
海峽會「開運年菜組」，每套2,688元。圖／海峽會提供

農曆新年越來越近，家家戶戶也開始準備年菜料理。「海峽會」針對在家團聚的家庭，首度推出2款冷凍年菜組，吃得到富貴筍絲蹄膀、避風塘鮮蝦粉絲煲、松露南法野菌菇燉全雞等不同菜色。主打泰北料理的「Thai J泰式料理餐廳」，則是於餐廳提供用料豪華的「宮廷皇室盛宴系列　泰式年菜雙層拼盤」，為團聚帶來異國氣息。

「海峽會」今年首度推出冷凍年菜，共有「開運年菜組」、「星級年菜組」兩種選擇，適合6人共享。「開運年菜組」內含有富貴筍絲蹄膀、避風塘鮮蝦粉絲煲、港式臘味飯搭配胡椒肚雞鍋等料理組合。其中「胡椒豬肚雞鍋」使用文火慢煮，並以白胡椒帶來辛香開胃的滋味，溫順清香，全套2,688元。

「星級年菜組」同樣擁有富貴筍絲蹄膀、避風塘鮮蝦粉絲煲、港式臘味飯等菜色，並包含「松露南法野菌菇燉全雞」。此道料理以法式手法燉煮出香醇的老母雞湯，並搭配珊瑚菇、秀珍菇、川耳、花菇與牛肝菌等5種蕈菇，並首度添加新鮮黑松露入湯，帶來鮮美的風味，每套3,688元。年菜套組均含「免費冷凍宅配」，並附贈品牌保冰提袋。

主打泰北料理結合花藝的「Thai J泰式料理餐廳」，自1月22日起針對內用推出多款全新單點料理，以及應景的「宮廷皇室盛宴系列　泰式年菜雙層拼盤」。此次首度登場的「宮廷皇室盛宴系列　泰式年菜雙層拼盤」，使用泰國進口、直徑達60公分的大圓盤作為底層，裝盛泰式櫛瓜、青木瓜涼拌等時蔬，還有炙燒鮮魷、酸辣鮮蝦、每支長約20公分的香爆豬肋排、打拋豬、炸雞翅、蝶豆花飯等泰式經典料理。

雙層拼盤頂層的主餐，則有不同的方案選擇。象徵龍年的「咖哩滑蛋龍蝦」，選用青殼龍蝦切塊酥炸後以咖哩蛋汁快炒，能夠品嚐到龍蝦的飽滿肉質。另外還有「泰式炸豬腳」、「香草咖哩炒鱸魚」、「香辣炒鱸魚」等不同的主餐選擇，依照主餐品項，每套2,990～3,990元不等。2月1日至2月14日期間，點購泰式年菜雙層大拼盤、找出隱藏在拼盤裡的春節紅包，最高可直接獲得現金千元。

除此之外，Thai J也推出多款單點料理。以花團錦簇為寓意的「泰式百花炸蝦」將酥炸溪蝦搭配特調醬汁，並以食用花卉點綴，每份380元。「泰北鮮蝦肉末涼拌」則是將鮮蝦透過生菜包覆肉末、烤糯米的吃法，帶來清爽風味，每份380元。另外還有年年有餘之意的「香料咖哩炒鱸魚」、「羅望子椰漿鱸魚」等菜色，以及再進化的「泰J火山排骨」。

火山排骨，890元。圖／Thai J提供
火山排骨，890元。圖／Thai J提供
海峽會「星級年菜組」，每套3,688元。圖／海峽會提供
海峽會「星級年菜組」，每套3,688元。圖／海峽會提供
「宮廷皇室盛宴系列　泰式年菜雙層拼盤」，每套2990元起。圖／Thai J提供
「宮廷皇室盛宴系列　泰式年菜雙層拼盤」，每套2990元起。圖／Thai J提供
百花炸蝦，380元。圖／Thai J提供
百花炸蝦，380元。圖／Thai J提供

年菜

延伸閱讀

過年用西式好料開趴 FRIDAYS外帶年菜早鳥預購享9折

除夕圍爐豐盛夜宴 名廚教做開運好菜

南門市場名店飄香 蒐羅大江南北珍饈

愛心年菜漲價、逢選舉善款暫停 社福機構募款缺很大

相關新聞

尾牙季Uber叫車新戶最高折300元 Uber Eats熱門店家買1送1 Uber One會員再享8.5折

辦年貨、吃尾牙旺季，叫車安全又方便。因應民眾尾牙散場返家需求，Uber App與合作車隊以10種乘車選項和4大安全功能，...

60cm泰式雙層大拼盤、松露燉全雞 特色年菜美味上桌

農曆新年越來越近，家家戶戶也開始準備年菜料理。「海峽會」針對在家團聚的家庭，首度推出2款冷凍年菜組，吃得到富貴筍絲蹄膀、...

蘇格蘭高地最迷你的釀酒廠 艾德多爾新年禮盒獨獻台灣

創立於1825年、被譽為蘇格蘭「19世紀酒廠奇蹟」的艾德多爾（EDRADOUR），是蘇格蘭高地最為迷你的釀酒廠之一，百年...

Mia C’bon新春開運福袋內容曝光 線上完成指定任務抽Apple Watch、Switch

迎接農曆新年採購旺季，頂級超市Mia C’bon精選全台名家手路年菜商品，以及精緻進口水果、食材、禮盒，滿足高端顧客對年...

過年用西式好料開趴 FRIDAYS外帶年菜早鳥預購享9折

農曆新年進入倒數計時，西式休閒餐飲領導品牌開展餐飲集團攜手旗下TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse兩大...

2024秋冬巴黎男裝周／藏傳佛教、希臘神話為靈感 亞洲時裝品牌融合街頭服飾與奢華感

2024秋冬巴黎男裝周期間除了老牌的Yohji Yamamoto、ISSEY MIYAKE等日本品牌之外，來自韓國的Songzio、中國SANKUANZ詮釋出不同前輩品牌的亞洲時尚魅力，因此受到媒體與買手的矚目。像是Songzio這一季就結合希臘神話、反英雄概念來設計；設計師上官喆同名的SANKUANZ則向藏傳佛教取材，重新探討街頭服飾與奢華元素的並存。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。