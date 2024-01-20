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想當宅男宅女？電商購物及美食外送回饋率最高13%及10%

聯合報／ 記者朱漢崙／即時報導

各大銀行積極搶攻網購通路商機，在美食外送上，中信銀、北富銀積極搶市，中信銀特別對去年12月上市的foodpanda卡，在2月底前消費都享最高10%回饋；北富銀也表示，至三月底止，在Uber Eats或foodpanda等精選外送平台消費最高享5%回饋。

在網購上，各大發卡行各自有主力優惠的網購通路，民眾可根據自己喜歡的平台，選擇適合的信用卡讓網購更便宜。例如，像北富銀發行的momo卡，今年農曆年前就加碼年貨採買回饋優惠，給予除了3%回饋無上限之外，還對某些精選品牌分別加碼到7%、最高至13%不等的優惠。

中信銀則是在三月底之前，對指定的電商通路，包括momo購物網、PChome線上購物、Yahoo奇摩購物中心及拍賣、蝦皮購物、91APP等，累積分期滿25000元送1000元刷卡金，回饋率約當4%。

國泰世華銀也對momo購物網、PChome 24h購物及蝦皮購物三大網購平台，在1月底前提出登錄的年貨消費滿額最高享1000元回饋，在三大網購平台最低6期，最多可分到24期，單筆消費滿25000元贈1000元刷卡金或小樹點，回饋率約4%，其中對於其主推的CUBE卡，若切換「玩數位」權益方案，即可獲3%小樹點回饋無上限，另外國泰的蝦皮聯名卡，單筆消費滿6500元贈650蝦幣，於蝦皮站內消費最高20%蝦幣回饋。

永豐卡友則是從即日起至1月31日，各大精選網購或電視購物刷永豐信用卡，消費滿額並完成登錄，可獲得最高5000元刷卡金回饋。

玉山銀行則以U Bear信用卡、Pi錢包聯名卡來主打電商回饋優惠，兩者限期均至2月29日止，Pi錢包聯名卡於指定網路最高享3%現金回饋，指定娛樂、影音平台最高13%的現金回饋，而Pi錢包聯名卡，不但在PChome最高可享5%P幣回饋，此外也可結合加油及交通所累積的P幣回饋，這些指定通路包括台灣中油直營站、台亞加油站、台鐵臨櫃交易等，均可享有最高4%的P幣回饋，等於把交通旅遊的優惠和電商優惠結合。

購物網 網購 蝦皮購物

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