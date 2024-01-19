Franck Muller「小龍女」入設計 春節精品「龍」有型

再過約兩周就是2024的傳統農曆新年，多個歐美精品時尚、鐘表品牌包含Franck Muller、dunhill與TUDOR都推出了龍年皮件或聯名推薦表款，趕搭這一波持續「炎上」的龍年精品熱。

Franck Muller選擇與日本藝術家金田涼子合作，推出一只Cintrée Curvex金田涼子龍年限量表。1991年出生，畢業於橫濱美術大學的金田涼子，其繪畫風格融合了日本古美術的「琳派」（Rimpa）與「狩野派」（Kano），但同時戴著夢幻與四時季節感。表款除了在面盤、表帶採用討喜粉嫩的知更鳥藍色，12個時標裡更藏有藝術家巧手的奇幻視覺「小龍女」，限量生產500只，並僅在亞太區域限定販售。

同樣從色彩切入的帝舵（TUDOR），則推薦了酒紅色外圈的Black Bay腕表與巧克力棕色的TUDOR Royal表款，前者搭配了龍形雕刻的形象視覺，並運用具瑞士天文台認證的MT5602-U型自動上鍊機芯，散發鮮明運動氣息，精準、運籌帷幄；後者則以38毫米的中性尺寸，以黃金混搭精鋼，為新的2024年，以金色喜氣開運。

此外英倫時尚老牌dunhill則推出龍年限定系列，包含經典的Rollage打火機、經典針織品、休閒服飾和精緻的皮革製品，以濃郁、象徵品味的酒紅色搭配燙金字樣，或是惟妙惟肖的龍形圖騰，為新年點燃勇氣、點燃光亮，成為自己隨身的品味「光明燈」。優雅的皮件則使用雅緻的皮革搭配小巧燙金的dunhill字樣，並有對開皮夾、卡片夾、長夾等多種造型，滿足隨身收納的不同可能，以風格為新年自信啟程。