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開春必備單品！襯膚色蜜桃粉袋包、搶眼雙色皮夾

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
流行品牌PLAYBOY依據色彩權威的PANTONE的意見，推出襯膚色又容易配搭的包款與配件。圖／PLAYBOY提供
流行品牌PLAYBOY依據色彩權威的PANTONE的意見，推出襯膚色又容易配搭的包款與配件。圖／PLAYBOY提供

因應換季穿搭需求，流行品牌PLAYBOY依據色彩權威的PANTONE的意見，推出襯膚色又容易配搭的包款與配件。結合了品牌老花圖騰、2024代表的蜜桃色，運用在手提包、肩背包、皮鍊包、手機包及長夾單品等單品，輕鬆營造時髦又不失可愛的吸引力。

PLAYBOY將品牌經典菱形MONOGRAM緹花再次甜美演繹，參考流行趨勢及能相襯亞洲女性膚色，創作最適合春季穿搭的柔和蜜桃粉色面料，打造多款女性日常必備的Pink Bunny粉紅帽兔系列時髦袋包。全系列包款背帶長短皆可隨身高靈活調節、內部採分層規劃，輕鬆整齊收理也不怕過多夾層變得繁瑣。其中的迷你手機鍊包，透過圓柄型立體包身剪裁設計，擁有高效收納容量空間；經常攜帶iPad的女性則可選擇托特方包取代公事包，用漂亮的方式展現專業知性。另外，優雅又復古的半圓斜肩包與鍊帶單肩包，則適合穿著洋裝或裙裝時搭配。

agnès b. VOYAGE系列皮夾也推出全新設計，運用異材質拼接與多元色彩的演繹，增添豐富層次感。圖／agnès b.提供
agnès b. VOYAGE系列皮夾也推出全新設計，運用異材質拼接與多元色彩的演繹，增添豐富層次感。圖／agnès b.提供

而新的一年到來，agnès b. VOYAGE系列皮夾也推出全新設計，運用異材質拼接與多元色彩的演繹，增添豐富層次感。內部皆設置多重隔層，能輕易將小物分門別類；部分款式外層採用十字壓紋，防刮耐用。具標誌性的品牌Logo，以方形金屬牌、圓形鏤空標牌、立體字樣等多變形式呈現，小巧細膩地裝點於包面，令皮夾外型更加耀眼。系列裡的雙色皮夾，透過搶眼對比色營造深刻印象；另有外層與內側兩種色彩的設計，隨著開闔皮夾，在視覺上碰撞出火花。

PLAYBOY將品牌經典菱形MONOGRAM緹花再次甜美演繹，參考流行趨勢及能相襯亞洲女性膚色，創作最適合春季穿搭的柔和蜜桃粉色面料。圖／PLAYBOY提供
PLAYBOY將品牌經典菱形MONOGRAM緹花再次甜美演繹，參考流行趨勢及能相襯亞洲女性膚色，創作最適合春季穿搭的柔和蜜桃粉色面料。圖／PLAYBOY提供

agnès b. VOYAGE系列異材質拼接三折短夾，5,580元。圖／agnès b.提供
agnès b. VOYAGE系列異材質拼接三折短夾，5,580元。圖／agnès b.提供

agnès b. VOYAGE系列雙色皮革長夾，6,980元。圖／agnès b.提供
agnès b. VOYAGE系列雙色皮革長夾，6,980元。圖／agnès b.提供

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