星粉手刀衝！三星Galaxy S24系列預購已額滿 三款機型這款最夯

三星今（18）日凌晨發表新一代旗艦機種Galaxy S24系列，電信商隨後也開放消費者預購；中華電信表示，今日開放Galaxy S24旗艦系列新機在網路門市限量預購，獲星粉熱烈響應，預購量今日已全數額滿。

三星Galaxy S24旗艦系列新機預計1月31日正式開賣，中華電信今日中午12點起開放網路門市限量預購，消費者月繳999元以上，搭配「舊機換新機」舊機回收價加碼折3000元、Galaxy Watch6Classic系列合購優惠最高折4000元，VIP最高折5000元，總計最高享加碼1萬2000元優惠。

中華電信表示，統計客戶於中華電信網路門市預購狀況，三款機型中，Galaxy S24 Ultra、Galaxy S24+、Galaxy S24預購占比分別為70%、20%、10%，其中，大尺寸且內建S Pen的頂規旗艦Galaxy S24 Ultra最受忠實星粉青睞。

在機型顏色方面，Galaxy S24 Ultra主打色「鈦灰」備受矚目，預購占比將近4成，其次為「鈦黑」與「鈦紫」；Galaxy S24+與Galaxy S24以「鈷藤紫」和「琥珀黃」最受客戶歡迎。

中華電信表示，完成預購的消費者，1月26日起即可優先領機，並同享原廠限量早鳥禮「容量免費升級至512G等同於現享4000元回饋」與「透明多功能保護殼」，早鳥贈禮總價值高達5490元。