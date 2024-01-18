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玫瑰控又瘋狂！Jo Malone風格玫瑰系列 塗鴉瓶身絕美

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone London推出2024限定的風格玫瑰系列。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London推出2024限定的風格玫瑰系列。圖／Jo Malone London提供

一提到香水，許多人最愛的香味就玫瑰，玫瑰，是最能展現情感的香氣，更能訴說出多變的愛情面向，英倫品牌Jo Malone London推出2024限定的風格玫瑰系列，包括有三款限定香水和居家香氛蠟燭，展現出玫瑰的多面向，而瓶身上還加入藝術感的手繪圖騰，展現出全新的瓶蓋風格，更展現出愛情中的叛逆與甜美好。

充滿貴族優雅感的琥珀玫瑰香水，以英格蘭的國花玫瑰為主軸，琥珀玫瑰香水展現出強烈風格，混合薑及辛辣丁香，再以金黃琥珀呈現出溫暖感性的風格，徹底展現出英國皇室的奢華與低調沈穩，還帶點神秘感。

而胭紅玫瑰​香水是呈現出親切可人的模樣，初調以羅勒與荔枝帶出甜美感，搭配大馬士革玫瑰透過浸漬萃取，呈現出花香與蜂蜜香氣，最後的白麝香有著粉嫩氣息，讓人回想到初戀的甜蜜。

玫瑰與星玉蘭​香水特別凸顯清新迷人，鮮紅玫瑰與純白星玉蘭交織出寧靜的旋律，以星玉蘭與黑胡椒呈現辛辣與溫暖，搭配大馬士革玫瑰和五月玫瑰，最後的廣藿香和琥珀打造出層次豐富的柔軟感。

特別推出的 胭紅玫瑰香氛工藝蠟燭，搭配有手繪感的玫瑰插畫，最適合送禮，而若有選擇困難，可以入手風格玫瑰糅香旅行組，一次囊括三款風格玫瑰限定香氣，可以單獨使用，更能疊擦，找出屬於自己的專屬香味。

Jo Malone London胭紅玫瑰蠟燭／2,950元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London胭紅玫瑰蠟燭／2,950元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London胭紅玫瑰香水／50ml／4,050元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London胭紅玫瑰香水／50ml／4,050元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London琥珀玫瑰香水／50ml／4,050元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London琥珀玫瑰香水／50ml／4,050元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London玫瑰與星玉蘭香水／50ml／4,050元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London玫瑰與星玉蘭香水／50ml／4,050元。圖／Jo Malone London提供

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