新年換新機 全國電子指定大家電5.6折起 LG電子衣櫥最高現折2.2萬

迎新送舊，全國電子1月破盤活動即日起至1月28日祭出指定大家電5.6折起、全館家電9折，滿額最高回饋8,500元，還有「1元放大術」精選商品加1元多1件，冰箱、空調汰舊換新節能補助最高5,000元，全國電子再加碼送5,000元3C家電購物金，空調享免費場勘，綁定LINE好友線上預約空調場勘，即享最高10,000元空調購物金，破盤期間消費滿額登錄送獨家樂天女孩限量ESG環保商品，還有綁定LINE好友於破盤期間天天玩LINE遊戲，天天抽天天折。

2024住宅燃氣器具節能補助開跑，全國電子同步祭出「廚衛經濟學」最高10,000元回饋，入手一、二級能效熱水器、瓦斯爐最高享政府補助3,000元，買熱水器、瓦斯爐全國電子加碼再送5,000元3C家電購物金，還有生活百貨8折起，升級廚房家電就趁這一檔。

受到許多民眾喜愛的「1元放大術」也再登場，指定家電單筆消費滿2萬加1元換質感生活好物；滿5萬加1元把無線滑鼠鍵盤組、電烤箱、電動牙刷或保溫杯帶回家；滿10萬有多功能烘被機、WiFi 6路由器、智能掃地機或電火鍋4選1；滿20萬有Yale電子鎖、Dyson多功能造型器、手持式蒸汽掛燙機或電子鍋4選1；滿30萬三星智慧連網螢幕、Dyson吸塵器、iPad或Switch OLED主機任你選；滿50萬可選Sony聯網電視、空氣清淨機、ASUS筆電或AIoT洗脫烘滾筒洗衣機。

1月底前還有「TOSHIBA品牌月」，買TOSHIBA指定機型冰箱、洗衣機，CHIMEI美型烤箱大方送，滿額登錄再加碼送好禮，滿5萬有SAMPO智能溫控熱水瓶、滿8萬有伊萊克斯超級完美管家吸塵器、滿12萬有綠淨力完美雙禦空氣清淨機；還有「滾筒洗衣機品牌月」，買指定滾筒洗衣機、乾衣機，單品滿3萬送CHIMEI美型烤箱、滿5萬TUNE BEAM藍牙降噪耳機、滿8萬把伊萊克斯超級完美管家吸塵器帶回家。

年前太忙來不及下訂單的民眾，全國電子還有「嗨購年貨節」即日起至2月29日，買指定家電樂享最高回饋10%購物金，買小家電單筆消費滿萬，登錄發票就抽龍年「黃金金條」。韓劇夯品首推LG電子衣櫥，最高現折22,000元，2月底前登錄購買發票還抽話題新家電LG AeroFurniture新淨几。