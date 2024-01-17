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陸地霸主！G-SHOCKG-SHOCK強悍新表 輕鬆征服極端環境

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
G-SHOCK全新Master of G系列腕表，搭載6大感應器與GPS功能，可輕鬆征服極端環境。圖／Casio提供
G-SHOCK全新Master of G系列腕表，搭載6大感應器與GPS功能，可輕鬆征服極端環境。圖／Casio提供

日本鐘表品牌CASIO旗下以耐衝擊聞名的G-SHOCK其實還有更強悍的Master of G系列，因此除了耐撞、耐摔等「標配」之外，其中的RANGEMAN款，更被封為「陸地霸主」具備防塵、防泥、防水功能。全新的GPR-H1000腕表，更搭載6大感應器與GPS功能，可輕鬆征服極端環境。

Master of G系列全新RANGEMAN GPR-H1000表款整體由樹脂打造，為保護機芯、感應器和GPS天線等高度精密裝置的掉落或外力撞擊力，外觀結構加入大型金屬零件進行保護。同時按鈕受圓柱型不鏽鋼零件保護，且裝有墊圈，可防止泥土和灰塵入侵，頂部表面採用類似目標記號的防滑設計。表帶採用柔軟且對環境友善的生質樹脂製成，減少手背的摩擦干擾同時確保手腕貼合度，提高整體配戴的舒適度，在內側表帶也飾有RANGEMAN代表性的山貓圖樣，並增添防滑紋理，使其能在水邊等特殊環境使用。不僅能征服即搭環境，表款所搭載GPS定位和6大感應器，包括光學感應器能測量血流的變化並追蹤心率等，還以簡易方式顯示目前活動表現和身體數據。

Garmin歷來最迷你的Lily 2智慧腕表，承襲前一代精緻外型，有著金屬表圈搭配立體雕花工藝表盤，而且只要輕觸表面或轉動手腕時能喚醒隱藏式觸控螢幕。圖／Garmin提供
Garmin歷來最迷你的Lily 2智慧腕表，承襲前一代精緻外型，有著金屬表圈搭配立體雕花工藝表盤，而且只要輕觸表面或轉動手腕時能喚醒隱藏式觸控螢幕。圖／Garmin提供

如果說Master of G系列表款是獻給硬漢的話，那麼女孩們應該會愛上Garmin歷來最迷你的Lily 2智慧腕表。承襲前一代精緻外型，有著金屬表圈搭配立體雕花工藝表盤，而且只要輕觸表面或轉動手腕時能喚醒隱藏式觸控螢幕。同時Lily 2 智慧腕表擁有5天長效電力提供專業睡眠分析與完整全天候健康監測，並內建Garmin Pay支援悠遊卡與信用卡支付。全系列6款不同配色還提供3種材質快拆表帶，能快速、便利的變換風格。

G-SHOCK Master of G系列RANGEMAN GPR-H1000腕表，搭載GPS定位和6大感應器，包括光學感應器能測量血流的變化並追蹤心率等。圖／Casio提供
G-SHOCK Master of G系列RANGEMAN GPR-H1000腕表，搭載GPS定位和6大感應器，包括光學感應器能測量血流的變化並追蹤心率等。圖／Casio提供

G-SHOCK Master of G系列RANGEMAN GPR-H1000-9腕表，17,000元。圖／Casio提供
G-SHOCK Master of G系列RANGEMAN GPR-H1000-9腕表，17,000元。圖／Casio提供

G-SHOCK Master of G系列RANGEMAN GPR-H1000-1腕表，17,000元。圖／Casio提供
G-SHOCK Master of G系列RANGEMAN GPR-H1000-1腕表，17,000元。圖／Casio提供

Garmin Lily 2智慧腕表，7,990元。圖／Garmin提供
Garmin Lily 2智慧腕表，7,990元。圖／Garmin提供

腕表 表面 G-SHOCK Garmin

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