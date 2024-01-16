排隊馬卡龍PIERRE HERMÉ進駐A9 三款限定甜點迷必嘗

去年季末在信義商圈快閃引爆排隊風潮的法國精品馬卡龍PIERRE HERMÉ，全台首家正式店型今日在新光三越台北信義新天地A9一樓開幕，同樣吸引民眾靠櫃選購。除了經典熱銷馬可龍，還有期間限定口味，以及兩款專賣店獨家口味販售中，未來也將不定期推出限定口味滿足甜點迷。

由傳奇甜點大師Pierre Hermé創辦的PIERRE HERMÉ，經典原創系列「ISPAHAN玫瑰荔枝覆盆子馬卡龍」、「MOGADOR百香果牛奶巧克力馬卡龍」至今仍是最受品牌愛好者歡迎、暢銷的不敗口味。在新光三越A9的首家正櫃，現在除了有期間限定口味「青檸馬鞭草」與專賣店獨家販售的兩款口味「鹹奶油焦糖、橙酒與柑橘」、「紅咖啡與貝里斯巧克力」。隨著年節將至，也推出4、8、12入等三種台灣限定版禮盒選擇，滿足送禮需求。

PIERRE HERMÉ三款限定口味中，「青檸馬鞭草」將馥郁的柑橘香融入絲綢般滑潤的奶油之中，加入淡雅的檸檬香氣，與馬鞭草的清新酸味相映成趣。

「鹹奶油焦糖、橙酒與柑橘」清新的野生柑橘、橘子醬與蜜桔的馥郁果香，融合鹹奶油焦糖的複雜層次，在口中逐步展開，是款充滿成熟大人感的馬卡龍。

被稱為「Opera」的「紅咖啡與貝里斯巧克力」以咖啡與巧克力堆疊的外殼模擬歌劇院的表演廳，內裡的甘納許由紅色Iapar咖啡和貝里斯黑巧克力調製，彷彿一首味蕾交響樂。