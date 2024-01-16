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超佛心！台中丸東商號百元年菜18日開賣 10道只要1400元

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市第五市場「丸東商號」連續第12年在農曆春節前夕推出百元年菜，10道年菜只賣1400元，相當划算。圖／李西東提供
台中市第五市場「丸東商號」連續第12年在農曆春節前夕推出百元年菜，10道年菜只賣1400元，相當划算。圖／李西東提供

物價連年上漲，台中市第五市場「丸東商號」連續第12年在農曆春節前夕推出百元年菜，10道年菜只賣1400元，因為用料實在，且價格便宜，每年開賣總是大排長龍、供應不求，甚至有北部民眾特地搭高鐵來購買，今年1月18日上午9時開賣。

丸東商號百元年菜10道菜色，包括紹興藥膳醉蹄、佛跳牆、芋頭排骨酥、古早味頭路菜、紅燒獅子頭、魚皮白菜滷、炸紅燒肉、花枝排、綜合魚丸及綜合甜不辣，全套10道年菜，售價1400元，年菜品項皆可單點，還有砂鍋魚頭、人蔘雞、羊肉爐等10多種菜色可加價。

丸東商號老闆李西東表示，今年原物料因通膨漲幅甚大，但是為了回饋鄉親，除了佛跳牆調漲30元及紹興藥膳醉豬蹄調漲20元之外，其餘年菜仍維持100元，讓家家戶戶花小錢過好年，吃到懷念古早味的年菜。

百元年菜是手工現做，不提供預購、宅配，只能到現場購，因此每年開賣都大排長龍、供不應求，為了疏解排隊人潮，店家除了現場發放號碼牌，今年更提前在1月18日上午9時開賣，除夕前3天起，提前至上午7時開賣。

年菜

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