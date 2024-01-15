格蘭菲迪攜手郭元益 獻上12年天使雪莉南棗核桃糕

農曆春節將至，在這個歡慶團圓的季節，威士忌領路者格蘭菲迪（Glenfiddich）單一麥芽威士忌特別攜手郭元益，將春節最具代表性的傳統年糖南棗核桃糕，打造出有別於傳統風味的「12年天使雪莉南棗核桃糕」。

「12年天使雪莉南棗核桃糕」採用格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌浸泡台南柴燒龍眼肉乾，經48小時充分吸收威士忌的果香、木質、肉桂與荳蔻等香料氣息，再由郭元益師傅純手工煉製100%純棗泥，讓紅棗與黑棗達到完美黃金比例；並選用日本製片栗粉、葡萄籽油，創造最厚實滑順且Q而不硬的口感，整體工序較以往繁瑣且耗時4倍，取得最高等級的「100%無添加」潔淨標章 ，挑戰南棗核桃糕的風味極限，成為老饕不可錯過的新年甜點禮盒。

此外，全新「格蘭菲迪21年新年限量禮盒」延續了格蘭菲迪最具代表性的「福鹿」意象，將「福鹿」綴以盛開繁花和龍鱗，象徵新的龍年吉祥豐盛，建議售價5,500元。

格蘭菲迪21年是高年份蘇格蘭單一麥芽威士忌中的佼佼者，也是世界上獲獎最多的威士忌。先經歷21年熟成，再換至加勒比海蘭姆桶過桶4個月，完美融合波本桶和蘭姆桶的熱帶水果風味和太妃糖甜味，帶有馥郁的香草甜香、柔和活潑的青檸、生薑和香料氣息，尾韻優雅綿長，絕對是商務贈禮、或送予長輩、長官的首選。

格蘭菲迪12年天使雪莉與15年所推出的2024新春限定精裝禮盒，包裝主題皆延續格蘭菲迪21年祥龍花開的福鹿意象，滿足贈禮者不同酒感偏好、色系包裝的多樣需求，建議售價分別為1,320元與1,650元，讓格蘭菲迪福鹿引領親朋好友迎向福氣滿盈的新龍年。

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