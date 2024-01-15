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CP值更高！燒肉LIKE「美國和牛」新登場、加購享半價

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
燒肉LIKE限時推出「美國和牛祭」，提供3種部位的「和州牛」。圖／富錦樹提供
燒肉LIKE限時推出「美國和牛祭」，提供3種部位的「和州牛」。圖／富錦樹提供

來自日本、開創「一人燒肉」風潮的「燒肉LIKE」，自1月16日起限時3個月推出「美國和牛祭」，提供日本黑毛和牛與美國安格斯牛混種養育的「和州牛」作為主角，套餐300元起。為慶祝新品登場，1月16日至1月18日期間，還可享「單點美國和牛半價」的限時優惠。

2018年於日本東京創立的「燒肉LIKE」，開幕後即帶動個人燒肉的風潮，並於2019年由富錦樹集團引進來台，目前在台已有10間分店。店內最大的特色，就是以個人式的烤爐搭配個人化的燒肉套餐，就算一個人也能輕鬆享用燒肉。

燒肉LIKE本次打造的「美國和牛祭」活動，特別與美國和牛品牌「和州牛」聯手，提供不同部位肉品的套餐。「和州牛」是由日本黑毛和牛、美國黑安格斯牛混種而成，在美國奧勒岡州Lindsay牧場以傳統神戸牛相同的方式飼育，並餵食麥片、大麥、牧草、紫花苜蓿和大量乾稻穀作為飼料。肉質部份，和州牛號稱擁有日本和牛A4～A5等級的油花，品質更勝美國Prime等級，並且擁有美牛瘦肉的咬勁與香氣特色，價格更僅是日本和牛的60%。

燒肉LIKE此次全台獨家使用「和州牛」，並規劃3種不同肉品組合。「美國和牛牛背肩」油花豐富，軟嫩中帶有嚼勁；「美國和牛橫膈膜」具有獨特的香氣與咬勁；「美國和牛牛腿肉」則是肉味足、脂肪低，各有不同特色。「美國和牛牛腿肉&牛五花套餐」，100g組合，每份300元；200g組合，每份430元。「美國和牛牛背肩&牛五花套餐」，200g組合，每份520元；「美國和牛横隔膜&牛五花套餐」，200g組合，每份550元；「全美國和牛套餐」，200g組合，每份760元。

為慶祝新品登場，1月16日至1月18日期間，凡於全台門市點購任一款美國和牛祭套餐，即可享美國和牛任一款加購半價優惠。美國和牛牛腿肉（50g）原價150元，加購優惠價70元；美國和牛牛背肩（50g）原價250元，加購優惠 價120元；美國和牛横隔膜（50g）原價290元，加購優惠價140元。（活動限50g加購1次）

「美國和牛横隔膜&牛五花套餐」，每份550元（200g）。圖／富錦樹提供
「美國和牛横隔膜&牛五花套餐」，每份550元（200g）。圖／富錦樹提供
「美國和牛牛腿肉」的肉香十足、脂肪較低。圖／富錦樹提供
「美國和牛牛腿肉」的肉香十足、脂肪較低。圖／富錦樹提供
「美國和牛橫膈膜」具有獨特的香氣與咬勁。圖／富錦樹提供
「美國和牛橫膈膜」具有獨特的香氣與咬勁。圖／富錦樹提供
燒肉LIKE主打一個人也能品嚐的燒肉套餐。圖／富錦樹提供
燒肉LIKE主打一個人也能品嚐的燒肉套餐。圖／富錦樹提供
「美國和牛牛背肩」具有油花豐富，軟嫩中帶有嚼勁的特色。圖／富錦樹提供
「美國和牛牛背肩」具有油花豐富，軟嫩中帶有嚼勁的特色。圖／富錦樹提供

套餐 日本和牛

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