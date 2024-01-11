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24秋冬時裝周前導 GUCCI Ancora Milano第二輯閃耀問世

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
黑白、抽色或彩色的照片，形塑了GUCCI對於米蘭風格的成形與探索。圖／GUCCI提供
黑白、抽色或彩色的照片，形塑了GUCCI對於米蘭風格的成形與探索。圖／GUCCI提供

隨著GUCCI的Ancora 2024秋冬男裝首秀即將登場，GUCCI再度於品牌創意總監Sabato de Sarno主導下、推出《Gucci Prospettive 2：Ancora Milano》，刊物從建築中的粗獷主義（brutalism）得到靈感，最終勾勒出屬於米蘭風格的想像，封面也由第一輯的Ancora Red替換為閃耀銀色，也讓人不禁聯想到將在周末登場的男裝大秀、同時埋下風格伏筆。

GUCCI PROSPETTIVE刊物是品牌為歌頌米蘭、介紹其創意形式的品牌紙本，第二輯則由出身米蘭的建築師暨策展人Paola Antonelli規劃，Sabato de Sarno與Paola Antonelli一同參考了大量的圖像、攝影輯與詩歌，並將城市定調為設計的搖籃。Antonelli如此解釋，本次刊物受到摩擦和消耗此一概念的啟發，進而將粗獷主義的風格切面與商業、工業的精緻形成對比，透過更為複雜、更為精緻與前衛，進而形塑何謂典型的米蘭風格，同時探索著布爾喬亞式的老派優雅。

目前雜誌先於國外公開發表、暫時還未引進台灣，但GUCCI的2024秋冬男裝秀則將在本周五、1月12日的晚上10點，於品牌官方Youtube頻道直播，將可免費線上觀看。

源自1950年代的建築「粗獷主義」，成為《Gucci Prospettive 2：Ancora Milano》的重要靈感。圖／GUCCI提供
源自1950年代的建築「粗獷主義」，成為《Gucci Prospettive 2：Ancora Milano》的重要靈感。圖／GUCCI提供
在GUCCI Ancora 2024秋冬男裝首秀登場前夕，品牌推出《Gucci Prospettive 2：Ancora Milano》，並以銀色為刊物色彩主視覺。圖／GUCCI提供
在GUCCI Ancora 2024秋冬男裝首秀登場前夕，品牌推出《Gucci Prospettive 2：Ancora Milano》，並以銀色為刊物色彩主視覺。圖／GUCCI提供
米蘭地鐵1號線和3號線交匯的「大教堂站」（Duomo），是米蘭的重要記憶與地標。圖／GUCCI提供
米蘭地鐵1號線和3號線交匯的「大教堂站」（Duomo），是米蘭的重要記憶與地標。圖／GUCCI提供

米蘭 Gucci

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