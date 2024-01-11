24秋冬時裝周前導 GUCCI Ancora Milano第二輯閃耀問世

隨著GUCCI的Ancora 2024秋冬男裝首秀即將登場，GUCCI再度於品牌創意總監Sabato de Sarno主導下、推出《Gucci Prospettive 2：Ancora Milano》，刊物從建築中的粗獷主義（brutalism）得到靈感，最終勾勒出屬於米蘭風格的想像，封面也由第一輯的Ancora Red替換為閃耀銀色，也讓人不禁聯想到將在周末登場的男裝大秀、同時埋下風格伏筆。

GUCCI PROSPETTIVE刊物是品牌為歌頌米蘭、介紹其創意形式的品牌紙本，第二輯則由出身米蘭的建築師暨策展人Paola Antonelli規劃，Sabato de Sarno與Paola Antonelli一同參考了大量的圖像、攝影輯與詩歌，並將城市定調為設計的搖籃。Antonelli如此解釋，本次刊物受到摩擦和消耗此一概念的啟發，進而將粗獷主義的風格切面與商業、工業的精緻形成對比，透過更為複雜、更為精緻與前衛，進而形塑何謂典型的米蘭風格，同時探索著布爾喬亞式的老派優雅。