水產品價格微漲！農曆年將至 白蝦漲5％、龍虎斑漲1成
農曆春節將至，不少民眾開始採買年貨，農業部漁業署張致盛今表示，今年所有水產品供應充足，價格也相對穩定，除龍虎斑比去年略微上漲1成、白蝦漲5%外，金鯧魚與價格去年相當，虱目魚、文蛤則比往年便宜，但價格會隨接近年節有波動，建議可先採買冷凍水產品節省荷包。
漁業署今舉行「金龍登場，福氣龍來」記者會，推出由各地漁會供應的「金龍禮盒」並在「買魚去」平台獨家開賣，禮盒包含金鯧、石斑、鬼頭刀、九孔鮑、鱸魚、白蝦等水產品，每盒1688元，不僅免運費還加贈1包澎湖花枝丸。
張致盛表示，目標銷售5000盒，目前已預售出2000多盒，並與圓山大飯店聯名，以金龍禮盒內的水產品，推出春節桌菜。
張致盛指出，隨著年節將至，水產品價格確實有上趨勢，但今年虱目魚、文蛤價格都比往年低，甚至虱目魚價格比去年同期便宜1成；年節常見的白蝦或黃金鯧與去年相當，愈接近年節，價格每天都會有些波動，但漲幅在5%以內都算正常。
張致盛進一步指出，石斑今年價格比去年高1至2成，不同石斑價格波動不同，全尾上菜的龍虎斑價格較高，但龍膽石斑價格就與去年相近。
張致盛指出，整體而言，今年春節檔期的水產品供應量和價格還算穩定，除新鮮水產品外，各地漁會也推出超值的冷凍水產禮盒，消費者也可多多選購節省荷包。
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