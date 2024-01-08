聽新聞
test
0:00 / 0:00
週一限定！拿坡里「2塊炸雞」88元 現享76折
每週一上班、上學時，總有「Monday Blue」嗎？「拿坡里披薩．炸雞」與「拿坡里炸雞專賣店」自即日起推出「拿坡里週一炸雞日」，「2塊炸雞」原價116元，優惠價88元，現享76折。
拿坡里的炸雞標榜現點現炸，並透過按摩入味、獨家炸雞粉等方式，帶來外皮酥脆、雞肉多汁的口感，乃是拿坡里的明星商品，甚至讓拿坡里被網友稱為「被披薩耽誤的炸雞店」。自即日起，「拿坡里披薩．炸雞」與「拿坡里炸雞專賣店」於每週一推出「拿坡里週一炸雞日」活動，現享「2塊炸雞88元」的優惠組合，內用或外帶均可適用，全台139間門市均有販售。
此外，「三商i美食卡」會員，可以用會員點數3點領取優惠券，憑券於活動日購買「2塊炸雞88元」優惠組合，可享85元優惠價。（週一領券，兌換至當週週二）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言