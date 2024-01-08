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週一限定！拿坡里「2塊炸雞」88元 現享76折

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
拿坡里披薩．炸雞、拿坡里炸雞專賣店推出「週一炸雞日」活動。圖／拿坡里提供
拿坡里披薩．炸雞、拿坡里炸雞專賣店推出「週一炸雞日」活動。圖／拿坡里提供

每週一上班、上學時，總有「Monday Blue」嗎？「拿坡里披薩．炸雞」與「拿坡里炸雞專賣店」自即日起推出「拿坡里週一炸雞日」，「2塊炸雞」原價116元，優惠價88元，現享76折。

拿坡里的炸雞標榜現點現炸，並透過按摩入味、獨家炸雞粉等方式，帶來外皮酥脆、雞肉多汁的口感，乃是拿坡里的明星商品，甚至讓拿坡里被網友稱為「被披薩耽誤的炸雞店」。自即日起，「拿坡里披薩．炸雞」與「拿坡里炸雞專賣店」於每週一推出「拿坡里週一炸雞日」活動，現享「2塊炸雞88元」的優惠組合，內用或外帶均可適用，全台139間門市均有販售。

此外，「三商i美食卡」會員，可以用會員點數3點領取優惠券，憑券於活動日購買「2塊炸雞88元」優惠組合，可享85元優惠價。（週一領券，兌換至當週週二）

披薩 按摩

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