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「大熊餐廳」男星秀猛肌瘋傳全網 行李箱致敬讓人笑噴

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。圖／Calvin Klein提供
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。圖／Calvin Klein提供

美劇「大熊餐廳」中擔任主廚的男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材，立刻瘋傳全網。讓新創箱包和旅行配件品牌AWAY也忍不住跟風，曝光了穿著同品牌內褲的行李箱大片來致敬，讓人笑噴！

男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，立刻瘋傳全網，讓新創箱包和旅行配件品牌AWAY也忍不住跟風。圖／摘自instagram、Calvin Klein提供
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，立刻瘋傳全網，讓新創箱包和旅行配件品牌AWAY也忍不住跟風。圖／摘自instagram、Calvin Klein提供

向來都以扒光明星為噱頭，吸引眾人目光的時尚品牌Calvin Klein，在代言人BTS防彈少年團成員JungKook（柾國）入伍履行兵役後，依舊能找到新話題人物來詮釋形象廣告。此次品牌相中的是現年32歲，出演美劇「大熊餐廳（The Bear）」中不擅長溝通的天才主廚Jeremy Allen White穿上最具代表性內衣，演繹春季形象廣告。早在Calvin Klein邀請Jeremy Allen White拍攝廣告之前，他就在「大熊餐廳」劇中不時秀出健壯的手臂肌肉線條，以及倒三角的身形，讓觀眾注意到他藏在主廚角色下的好身材。因此當Calvin Klein新廣告曝光，Jeremy Allen White只穿著招牌內褲，或是脫下牛仔褲秀出翹臀曲線的畫面，立刻在社群平台與網路世界瘋傳。

男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。圖／Calvin Klein提供
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。圖／Calvin Klein提供

由攝影師Mert Alas操刀的Calvin Klein春季形象廣告，Jeremy Allen White呈現肌肉線條分明的美好畫面，加上自然不做作的隨興姿態，引起熱烈討論。網友們更以Jeremy Allen White「主廚」的角色，雙關的回應說「請接受來自全球的『Yes, chef』」、「這絕對是最美味的一餐」。這讓箱包和旅行配件品牌AWAY也來跟風，也呈現了相似風格但主角換成行李箱的惡搞大片，讓人對行銷團隊的敏銳嗅覺感到佩服，更是令人令人莞爾。

男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。圖／Calvin Klein提供
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。圖／Calvin Klein提供
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。圖／Calvin Klein提供
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。圖／Calvin Klein提供
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。圖／Calvin Klein提供
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。圖／Calvin Klein提供
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。圖／Calvin Klein提供
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。圖／Calvin Klein提供
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。圖／Calvin Klein提供
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。圖／Calvin Klein提供
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。圖／Calvin Klein提供
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。圖／Calvin Klein提供
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。圖／Calvin Klein提供
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。圖／Calvin Klein提供
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。圖／Calvin Klein提供
男星Jeremy Allen White為時尚品牌Calvin Klein拍攝春季形象廣告，秀出一身精壯肌肉好身材。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein Intense Power低腰緊身四角內褲，1,580元。圖／Calvin Klein提供
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Calvin Klein Intense Power緊身四角內褲，1,580元。圖／Calvin Klein提供
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Calvin Klein Micro Stretch三件式緊身四角內褲，2,880元。圖／Calvin Klein提供
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