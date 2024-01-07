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台南老店又少一間！老字號「義成水果」預告歇業
回憶又少一間！台南老字號的水果店「義成水果店」，近日於門口張貼公告，表示「義成水果將於近期歇業，感謝大家長久以來的支持與愛護」隨著消息出爐，即令許多粉絲感到不捨。
現切水果攤是台南常見的街頭美食文化之一，各家水果店不僅提供現切水果，還有果汁、水果冰品等變化，常常也成為觀光遊客品嚐下午茶的好去處。其中位於台南市中西區民生路上的「義成水果店」，乃是台南水果店的老字號品牌之一，店內所提供的高品質水果、果汁，也讓義成擁有許多死忠的顧客。在google獲得超過360則評論，平均4.3分。
近日義成發布公告，預告「義成水果將於近期歇業」，令粉絲們感到錯愕與可惜。未來是否有可能重返市場，也待業者再行公佈。除了義成之外，其他如莉莉、裕成、泰成、清吉等品牌，也都是台南各具人氣的水果行。
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