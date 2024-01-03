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只有1天！飲料買1送1再送磅蛋糕、帶排骨便當送手搖飲

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「TEA TOP第一味」限時推出「帶排骨便當送仙楂108茶王」的限量優惠。圖／TEA TOP第一味提供
「TEA TOP第一味」限時推出「帶排骨便當送仙楂108茶王」的限量優惠。圖／TEA TOP第一味提供

只有一天的優惠，要好好把握！「Aunt Stella 詩特莉咖啡廳」於1月5日推出好友日活動，指定飲品現享買1送1，再送手工餅乾或磅蛋糕；「TEA TOP第一味」則在1月8日推出優惠，持「排骨便當」，就可免費獲得「仙楂108」茶王1杯。

「Aunt Stella 詩特莉咖啡廳」於1月5日當天，限時推出品牌好友日活動，當天購買指定飲品，就可享「買1送1」的優惠。適用品項包括美式咖啡、拿鐵咖啡、英式早餐茶、鍋煮鮮奶茶等多種飲品，還有3種鮮調果昔亦享優惠（熱帶紅蘋水果茶除外），最高現省300元，需同品項，外帶或內用皆可。且不論是第一杯或第二杯，均附贈手工餅乾2片或磅蛋糕1片

好友日優惠，適用於忠孝SOGO、復興SOGO、遠企、新竹巨城、大葉高島屋等5間門市。除了好友日限定優惠外，詩特莉咖啡廳現也提供續杯優惠。內用或外帶飲品，續杯可享7折優惠，每人限1次。

同樣是「只有1天」的限時活動，連鎖手搖飲「TEA TOP第一味」在1月8日推出優惠，當日只要出示「排骨便當」，就可以免費獲得一杯「仙楂108」茶王（北部50元、中南部45元），全台每店限量50杯，總共限量8,000杯，讓民眾可以感受仙楂108茶王與排骨便當搭配時的巧妙風味。

此外，1月9日至1月14日期間，凡出示購買的排骨便當的發票或排骨便當，即可在TEA TOP第一味全台門店享受「仙楂108」現折10元優惠。

「Aunt Stella 詩特莉咖啡廳」於1月5日推出好友日活動，指定飲品現享買1送1。圖／Aunt Stella提供
「Aunt Stella 詩特莉咖啡廳」於1月5日推出好友日活動，指定飲品現享買1送1。圖／Aunt Stella提供

咖啡廳 便當 餅乾 品牌

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