不用再衝台北！巴菲特最愛牛排館S&W第3季插旗台中七期

股神巴菲特最愛的牛排館Smith & Wollensky，即將於1月10日在台開幕屆滿五周年，並帶來全新菜色，同時迎來在台灣牛排西餐界深耕多年的米其林星廚吳小芳，擔任行政總主廚。在此同時，Smith & Wollensky也宣佈未來的品牌擴張計畫，預定將於今年第三季插旗台中七期，成立在台第二家分店；也將進軍日本與菲律賓，分別於東京與馬尼拉開設新店。

新任行政總主廚吳小芳特別赴美受訓兩周，親自觀摩波士頓總部三間餐廳肉房廚師如何精準切肉，掌控每日高達上千客流量的肉品。她將所學心法帶回台灣，為即將擴大規模的台灣分店打下堅實基礎，並期望將台灣成為亞洲的訓練中心，將台灣的經驗推廣至亞洲各分店；這一次的全新菜色，也是出自吳小芳的設計。

在全新菜色當中，吳小芳除主餐堅守美式一貫的大份量分享風格，也以融入時代感的創新口味，收服老饕的味蕾。前菜「肥肝棉花糖」將細緻綿密的肥肝醬外層包裹葡萄酒凍，再撒上爆米花碎片，最後裹上棉花糖，撒上煙燻紅椒粉，成為兼具童趣與多層次風味的開胃小點。

「金箔魚子醬生牛肉」將軟嫩的生牛肉搭配上炸到酥脆的海苔，再融入起司的鹹味與魚子醬的鮮美，一口享盡海陸美味。「南非大鮑魚、西班牙臘腸紅椒醬」特選南非大鮑魚裹上招牌憤怒麵粉油炸至金黃色，搭配西班牙臘腸甜椒醬，微微辣度更加趁襯托出鮑魚的鮮甜。

「香烤大龍蝦」精選波士頓大龍蝦抹上蒜味香草奶油烤至金黃，龍蝦肉質細緻香甜，可選擇升級為「龍蝦燉飯」，取出龍蝦腦精華做成的龍蝦燉飯二吃，更添滿足感。

主菜「格蘭利威12年三桶威士忌熟成帶骨紐約客21盎司」融合格蘭利威12年首席三桶奶油、太妃糖與熱帶水果香氣，堆疊出多層次風味：入口時酒香、肉質的甜香帶來悠長尾韻，豐富飽滿。

「美國和牛帶骨肋眼52盎司」使用美國蛇河農場SRF極黑和牛，52盎司大份量帶骨肋眼封存和牛的美好，厚達6公分的大牛排，使用超級烤箱烤至外層焦香內層軟嫩，非常迷人。

在國人最愛的菲力牛排方面，台北獨創菜色「海膽菲力」從開店以來便是熱賣餐點，甚至紅回美國分店銷售，這次與另一熱門餐點「香蒜奶油鮑魚菲力」組合成經典雙拼，一次可以品嚐到兩款不同風格的菲力牛排。