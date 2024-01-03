咖啡跨界無極限！咖啡啤酒、調酒、小方包 吃用都精彩

咖啡跨界無極限！繼「啤酒頭釀造」與世界咖啡冠軍品牌「SIMPLE KAFFA興波咖啡」、巧克力專門店「Terra 土然」、手工乳酪品牌「Man Mano 慢慢弄‧乳酪坊」，四方聯名共同創作限量版黑啤酒之後，德式精品咖啡品牌「kafeD 咖啡滴」也攜手世界虹吸冠軍咖啡師簡嘉程聯名打造極致精品咖啡啤酒，強調「喝出清醒微醺感」。

簡嘉程在2023 WSC世界虹吸咖啡大賽中，以具有綿密泡沫、神似啤酒口感的創意咖啡驚艷評審，也激發了此次的合作靈感。「這次與品牌聯名，我們融合了咖啡比賽的創意和德式啤酒工藝，精心設計一款獨特而創新的德式咖啡啤酒。希望在特別的日子，我們的產品能為大家帶來不同尋常的味蕾體驗。」全新咖啡啤酒「Tipsy & Awake微醺的清醒」單瓶定價300元，雙瓶優惠550元，即日起於kafeD全門市限量發售。

此刻正值草莓季，黑浮咖啡打造草莓季全新樣貌，跨界聯名包款品牌「S’AIME」攜手締造「草莓食尚秀」，草莓季新品中的「草莓格紋櫻桃白蘭地可可蛋糕」，正是以聯名包款「毛呢格紋花朵手提小方包」為概念，在甜點的視覺上完美呈現。

奎克咖啡今年的草莓季新品，則跨界與寢具品牌《LoveFu》，在奎克咖啡高雄博愛旗艦店創造「睡眠體驗區」。

另一場「奎士咖啡 X BAR MOOD吧沐」的跨界聯名，期間限定推出兩款創意咖啡調酒，在咖啡廳也能喝到亞洲50大酒吧夢幻咖啡調酒。像是「四季如春」以琴酒為基底，搭配台灣四季春茶，剛烈的酒與淡雅的茶之間，帶來後調杜松子琴酒的尾韻。「洛花有意」則是混洛神花與微辣的威士忌，感受酸甜滑過味蕾的風味。

以上跨界飲品皆期間限定。