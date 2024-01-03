咖啡跨界無極限！咖啡啤酒、調酒、小方包 吃用都精彩
咖啡跨界無極限！繼「啤酒頭釀造」與世界咖啡冠軍品牌「SIMPLE KAFFA興波咖啡」、巧克力專門店「Terra 土然」、手工乳酪品牌「Man Mano 慢慢弄‧乳酪坊」，四方聯名共同創作限量版黑啤酒之後，德式精品咖啡品牌「kafeD 咖啡滴」也攜手世界虹吸冠軍咖啡師簡嘉程聯名打造極致精品咖啡啤酒，強調「喝出清醒微醺感」。
簡嘉程在2023 WSC世界虹吸咖啡大賽中，以具有綿密泡沫、神似啤酒口感的創意咖啡驚艷評審，也激發了此次的合作靈感。「這次與品牌聯名，我們融合了咖啡比賽的創意和德式啤酒工藝，精心設計一款獨特而創新的德式咖啡啤酒。希望在特別的日子，我們的產品能為大家帶來不同尋常的味蕾體驗。」全新咖啡啤酒「Tipsy & Awake微醺的清醒」單瓶定價300元，雙瓶優惠550元，即日起於kafeD全門市限量發售。
此刻正值草莓季，黑浮咖啡打造草莓季全新樣貌，跨界聯名包款品牌「S’AIME」攜手締造「草莓食尚秀」，草莓季新品中的「草莓格紋櫻桃白蘭地可可蛋糕」，正是以聯名包款「毛呢格紋花朵手提小方包」為概念，在甜點的視覺上完美呈現。
奎克咖啡今年的草莓季新品，則跨界與寢具品牌《LoveFu》，在奎克咖啡高雄博愛旗艦店創造「睡眠體驗區」。
另一場「奎士咖啡 X BAR MOOD吧沐」的跨界聯名，期間限定推出兩款創意咖啡調酒，在咖啡廳也能喝到亞洲50大酒吧夢幻咖啡調酒。像是「四季如春」以琴酒為基底，搭配台灣四季春茶，剛烈的酒與淡雅的茶之間，帶來後調杜松子琴酒的尾韻。「洛花有意」則是混洛神花與微辣的威士忌，感受酸甜滑過味蕾的風味。
以上跨界飲品皆期間限定。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言