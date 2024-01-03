LV Remix把漆皮丹寧帶回來了！Y2K Monogram重磅回歸

全世界最知名的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）Monogram圖案不斷以各種精采創意演繹，其中最令人津津樂道的無疑是年輕休閒的丹寧Denim與漆皮Vernis系列；如今，路易威登重新詮釋千禧年間這兩款炙手可熱的設計，推出LV Remix系列皮件、鞋履和配飾，並邀來當今全球紅星菲比迪尼弗（Phoebe Dynevor）、Lous & the Yakuza、薛米契爾（Shay Mitchell）和歐陽娜娜等4位品牌好友演出數位廣告。

眾所期盼重磅回歸的LV Remix系列，結合潮流文化演繹經典：鮮豔漆皮材質的Monogram Vernis系列在2000年首次亮相，而丹寧款Monogram Denim系列在2005年初次登場。如今，以青春魅力為主打的LV Remix系列包包，重現了2002年外形柔和圓潤的Croissant手袋，並且提供兩種尺寸供選擇，可以斜背、肩背或手拿。Twist系列與Capucines系列則迎來纖長造型的Capucines East-West和Twist West新設計，另外還有小巧別百搭的Twist Little。

Monogram Denim系列的鞋款包括好穿又易搭配的像是Nina平底芭蕾舞鞋和Archlight露跟高跟鞋，以及還有一系列草編的Helios Espadrille楔形涼鞋、平底涼鞋和平底鞋款。運動鞋以Neo Run Away和Time Out為主打，除了丹寧，也採用柔和的藍色、粉色或奶油色的Monogram Vernis漆皮材質。