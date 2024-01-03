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LV Remix把漆皮丹寧帶回來了！Y2K Monogram重磅回歸

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Shay Mitchell演出路易威登LV Remix系列數位廣告。圖／路易威登提供
Shay Mitchell演出路易威登LV Remix系列數位廣告。圖／路易威登提供

全世界最知名的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）Monogram圖案不斷以各種精采創意演繹，其中最令人津津樂道的無疑是年輕休閒的丹寧Denim與漆皮Vernis系列；如今，路易威登重新詮釋千禧年間這兩款炙手可熱的設計，推出LV Remix系列皮件、鞋履和配飾，並邀來當今全球紅星菲比迪尼弗（Phoebe Dynevor）、Lous & the Yakuza、薛米契爾（Shay Mitchell）和歐陽娜娜等4位品牌好友演出數位廣告。

眾所期盼重磅回歸的LV Remix系列，結合潮流文化演繹經典：鮮豔漆皮材質的Monogram Vernis系列在2000年首次亮相，而丹寧款Monogram Denim系列在2005年初次登場。如今，以青春魅力為主打的LV Remix系列包包，重現了2002年外形柔和圓潤的Croissant手袋，並且提供兩種尺寸供選擇，可以斜背、肩背或手拿。Twist系列與Capucines系列則迎來纖長造型的Capucines East-West和Twist West新設計，另外還有小巧別百搭的Twist Little。

Monogram Denim系列的鞋款包括好穿又易搭配的像是Nina平底芭蕾舞鞋和Archlight露跟高跟鞋，以及還有一系列草編的Helios Espadrille楔形涼鞋、平底涼鞋和平底鞋款。運動鞋以Neo Run Away和Time Out為主打，除了丹寧，也採用柔和的藍色、粉色或奶油色的Monogram Vernis漆皮材質。

配飾部分有點綴Monogram Denim圖案的細腰帶、棒球帽和漁夫帽，復古緹花My Daily Denim披肩還有精美流蘇。經典的LV Gram系列加入雙面兩用的Monogram腰帶和皮革手鐲，還有近年來最受歡迎的裝可愛包，例如Monogram Denim帆布款的Noé與Speedy，以及粉色調的漆皮材質Micro Alma，以小巧的精緻的設計幾體現品牌工藝。

路易威登LV Remix系列粉紅色Neo Run Away運動鞋。圖／路易威登提供
路易威登LV Remix系列粉紅色Neo Run Away運動鞋。圖／路易威登提供
Phoebe Dynevor演出路易威登LV Remix系列數位廣告。圖／路易威登提供
Phoebe Dynevor演出路易威登LV Remix系列數位廣告。圖／路易威登提供
路易威登LV Remix系列Helios Espadrille 8.5公分楔形高跟涼鞋，39,900元。圖／路易威登提供
路易威登LV Remix系列Helios Espadrille 8.5公分楔形高跟涼鞋，39,900元。圖／路易威登提供
Lous & the Yakuza演出路易威登LV Remix系列數位廣告。圖／路易威登提供
Lous & the Yakuza演出路易威登LV Remix系列數位廣告。圖／路易威登提供
路易威登LV Remix系列漁夫帽。圖／路易威登提供
路易威登LV Remix系列漁夫帽。圖／路易威登提供
路易威登LV Remix系列淺黃色漆皮CROISSANT PM包，10萬1,000元。圖／路易威登提供
路易威登LV Remix系列淺黃色漆皮CROISSANT PM包，10萬1,000元。圖／路易威登提供
路易威登LV Remix系列Archlight露跟高跟鞋。圖／路易威登提供
路易威登LV Remix系列Archlight露跟高跟鞋。圖／路易威登提供
路易威登LV Remix系列Nina平底芭蕾舞鞋。圖／路易威登提供
路易威登LV Remix系列Nina平底芭蕾舞鞋。圖／路易威登提供
路易威登LV Remix系列淺藍色漆皮CROISSANT PM包，10萬1,000元。圖／路易威登提供
路易威登LV Remix系列淺藍色漆皮CROISSANT PM包，10萬1,000元。圖／路易威登提供
路易威登LV Remix系列丹寧Time Out運動鞋。圖／路易威登提供
路易威登LV Remix系列丹寧Time Out運動鞋。圖／路易威登提供
歐陽娜娜演出路易威登LV Remix系列數位廣告。圖／路易威登提供
歐陽娜娜演出路易威登LV Remix系列數位廣告。圖／路易威登提供
路易威登LV Remix系列紫色漆皮Nano Alma包，80,500元。圖／路易威登提供
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