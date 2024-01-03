復刻設計、琺瑯面盤 SEIKO重現百年經典腕表 注定要成搶手貨

日本鐘表品牌SEIKO雖然投身製表有110年以上歷史，不過「SEIKO」這一名稱卻是100年前才出現，源自製表工坊精工舍（Seikosha）而來。因此為了紀念這一里程碑，Seiko以百年前第一款掛上品牌名稱的腕表為靈感，打造復刻紀念表款，重現原版復古設計，搭載琺瑯面盤，甫曝光就引起熱烈討論。

1923年關東大地震後，SEIKO臨廠房全毀，因此在災後迅速重建，於隔年推出第一款腕表，而這也是品牌創立四十多年後，首次使用「SEIKO」名稱。彼時，就採用了藍鋼指針搭配白色琺瑯面盤，以及黑色阿拉伯數字時標，並在6點鐘方向設置小秒盤，簡單又好辨識，成為了品牌經典設計。因此百年後，SEIKO便以上述元素復刻出周年紀念腕表，而且刻意縮小尺寸，採用表徑35毫米圓形表殼，搭配大又薄的表冠，重現當時剛要從懷表過渡至腕表的時代氛圍。

SEIKO品牌100周年復刻紀念腕表，精鋼表殼搭配琺瑯面盤，限量1,000只，約64,000元。圖／SEIKO提供

但不同的是，以中央秒針和6點鐘位置的24小時指示小盤，取代原始的小秒針。而藍鋼教堂式指針以及24小時軌道式刻度與時標字體，營造出與歷史腕表的契合風格；12點鐘位置的SEIKO字母也是仿照1924年表款中使用的字母設計，藉此向過去的歷史致敬。此外，復刻表款搭配箱型藍寶石水晶鏡面，呈現骨董表款韻味的圓弧形風防設計，並配備活動式表耳，以及拉穿式皮革表帶。值得關注的還有底蓋上，銘刻了創辦人服部金太郎於1900年所註冊，作為精工舍廠徽的圓形菱角「S」商標，以及其座右銘「ONE STEP AHEAD OF THE REST」和「KINTARO HATTORI」字樣，限量1,000只，具高收藏性。

SEIKO品牌100周年復刻紀念腕表，底蓋上銘刻了創辦人服部金太郎於1900年所註冊，作為精工舍廠徽的圓形菱角「S」商標。圖／SEIKO提供