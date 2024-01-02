獨／飄香超過50年！三重電信街「阿田油飯」月底熄燈
把握最後的機會！位於新北三重、陪伴許多在地人長大的「阿田油飯」，近日傳出將於1月31日停止營業，結束超過50年的經營時光。隨著消息出爐，也立刻引起許多粉絲的不捨，表示「天啊…我的童年回憶」、「好吃欸」
位於三重電信街的「阿田油飯」，在地飄香超過半個世紀，店內提供油飯、貢丸湯、冬粉湯等庶民小吃，是許多三重人的愛店，並陪伴許多在地人成長，每日一大早就可見到滿滿的人潮，許多內行客更會將油飯搭配泡菜、甜辣醬一同品嚐，再來上一碗貢丸湯。目前阿田油飯在google累積超過1,100則評論，平均獲得4.0分。
近日有網友於臉書社團「We Are Here 我是三重人」發文，透露阿田油飯於1月31日即將歇業，小孩不接手的消息。許多粉絲得知後，也紛紛留言表示「從小吃到大耶」、「希望有人傳承下去」、「可惜」
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