鬍子爺爺「東方美人茶泡芙」開賣！卡士達蘋果派回歸

迎來2024年，日本泡芙品牌「beard papa’s」自1月1日至1月31日期間，推出「東方美人茶泡芙」，將東方美人茶融入內餡之中，帶來富有層次的滋味。同時瑪德蓮品牌「open it.」也與「beard papa’s」推出聯名新作「特濃黑巧卡士達瑪德蓮」，成為年節贈禮的新選擇。

自1月1日起限時推出的「東方美人茶泡芙」，將東方美人茶加入經典的香草卡士達內，製成韻味十足的東方美人茶卡士達內餡，並可搭配日式泡芙、黑日式泡芙、菠蘿泡芙、MINI泡芙等餅皮，每顆75元起。同時「卡士達蘋果派」也重新回歸市場，在千層派皮中包入帶有肉桂香的蘋果丁，並搭配香草卡士達內餡，有著酸甜的風味，每顆85元。1月1日起，門市也將推出「買泡芙送東方美人茶」的限量活動。