學Haerin時髦穿搭！挑2024年你最需要的一顆托特包

2024到來，今年第一個要買的包，絕對是一顆托特包！托特包形方正中性，容量大，搭配度高，不論是休閒穿著或是正式場合也都能輕鬆融入，不會顯得過份休閒或過度隆重。當紅韓團NEWJEANS成員、Dior品牌大使Haerin日前現身韓國仁川機場，就拎上一只Dior 2024早春度假系列中的Book Tote黑色3D立體D-Lace Butterfly刺繡中型托特包，搭配運動休閒風格的夾克，顯得有型又可愛。

Dior早春度假系列許多包款都裝飾了蝴蝶元素，並運用刺繡或蕾絲等各式各樣的精緻手工藝，豐富多元的圖案和設計，細節讓人愛不釋手，提供多種不同的尺寸選擇。西班牙品牌LOEWE則是主打可以折疊的Puzzle Fold托特包，拼接款提供全新配色、讓人眼睛為之一亮；早春更與京都陶瓷工作室Suna Fujita合作，裝飾可愛童趣的動物圖案，有的更結合草葉編織手工藝，洋溢春夏季節風情。KENZO則是與潮流設計師VERDY合作推出聯名系列，方正的托特包有該膠囊系列獨特的字體，提供兩款顏色個兩種尺寸選擇。 MINI DIOR BOOK TOTE藍色DIOR OBLIQUE緹花迷你托特包，76,000元。圖／Dior提供 KENZOxVERDY白色大托特包，17,800元。圖／惇聚國際提供 Dior Book Tote黑色3D立體D-Lace Butterfly刺繡中型托特包，11萬元。圖／Dior提供 LOEWE Puzzle Fold灰黑色曼德拉草刺繡小牛皮托特包，94,000元。圖／LOEWE提供 DIOR BOOK TOTE米色多彩BUTTERFLY BANDANA刺繡大型托特包 ，11萬5,000元。圖／Dior提供 DIOR BOOK TOTE粉色多彩BUTTERFLY AROUND THE WORLD刺繡中型托特包，11萬元。圖／Dior提供 LOEWE Puzzle Fold深卡奇綠小牛皮迷你托特包，49,000元。圖／LOEWE提供 MINI DIOR BOOK TOTE金色BUTTERFLIES ZODIAC刺繡迷你托特包 ，83,000元。圖／Dior提供 DIOR BOOK TOTE藍色DIOR OBLIQUE刺繡緹花與小牛皮小型托特包 ，11萬元。圖／Dior提供 LOEWE Font駝色狐猴刺繡酒椰葉編織托特包，51,000元。圖／LOEWE提供 LOEWE Puzzle Fold沙色拼接小牛皮迷你托特包，53,000元。圖／LOEWE提供 KENZOxVERDY黑色迷你托特包，12,800元。圖／惇聚國際提供 Dior品牌大使Haerin（右）拎Dior 2024早春度假系列Dior Book Tote黑色3D立體D-Lace Butterfly 刺繡中型托特包現身仁川機場。圖／Dior提供 DIOR BOOK TOTE金色BUTTERFLIES ZODIAC刺繡中型托特包，11萬5,000元。圖／Dior提供