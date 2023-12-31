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學Haerin時髦穿搭！挑2024年你最需要的一顆托特包
2024到來，今年第一個要買的包，絕對是一顆托特包！托特包形方正中性，容量大，搭配度高，不論是休閒穿著或是正式場合也都能輕鬆融入，不會顯得過份休閒或過度隆重。當紅韓團NEWJEANS成員、Dior品牌大使Haerin日前現身韓國仁川機場，就拎上一只Dior 2024早春度假系列中的Book Tote黑色3D立體D-Lace Butterfly刺繡中型托特包，搭配運動休閒風格的夾克，顯得有型又可愛。
Dior早春度假系列許多包款都裝飾了蝴蝶元素，並運用刺繡或蕾絲等各式各樣的精緻手工藝，豐富多元的圖案和設計，細節讓人愛不釋手，提供多種不同的尺寸選擇。西班牙品牌LOEWE則是主打可以折疊的Puzzle Fold托特包，拼接款提供全新配色、讓人眼睛為之一亮；早春更與京都陶瓷工作室Suna Fujita合作，裝飾可愛童趣的動物圖案，有的更結合草葉編織手工藝，洋溢春夏季節風情。KENZO則是與潮流設計師VERDY合作推出聯名系列，方正的托特包有該膠囊系列獨特的字體，提供兩款顏色個兩種尺寸選擇。
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