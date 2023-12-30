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2023年回顧與展望：超商強化永續策略 自有品牌、服務搶攻心占率

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
今年7月10日開幕的7-ELEVEN桃園復興「羅浮門市」，象徵達成全鄉全店全新里程碑。圖／7-ELEVEN提供
今年7月10日開幕的7-ELEVEN桃園復興「羅浮門市」，象徵達成全鄉全店全新里程碑。圖／7-ELEVEN提供

2023年超商繼續扮演大眾生活中的好鄰居角色，除了推出各式聯名新品吸客，自有品牌、獨家服務更是搶攻心占率的重點指標。展望未來，綠色永續、品牌聯名、深耕會員、整合線上線下資源依舊是超商將持續堅定邁進之路。

7-ELEVEN於2019年啟動全鄉全店專案，今年7月10日桃園復興「羅浮門市」開幕象徵達成368鄉鎮全鄉全店、全天服務的里程碑，總店數已突破6,800店。7-ELEVEN獨家的「思樂冰」在今年回歸，喚起許多消費者的舊時回憶，也是目前唯一同時擁有思樂冰、霜淇淋、COLD STONE複合店美式冰淇淋等3種現做冰品的超商。專寵會員的OPEN POINT App平均一年開發近千款跨通路、跨海內外平台的商品與服務，2023年累計至11月底已吸引近650萬人次使用。

在永續績效方面，統一超商已連續5年被納入道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index，DJSI），不僅是台灣唯一零售業者入榜，更在全球食品零售業中排名第三；其中在廢棄物管理、資訊安全、健康營養等3項評比中名列產業第一。

7-ELEVEN藉由「天素地蔬」品牌推廣減碳飲食，於全台超過2,500間門市導入；「天素地蔬複合店」品項橫跨常溫、冷藏、冷凍近300款商品，今年已達成於超過120間門市導入複合經營。

全家便利商店今年歡慶35周年，截至11月底總店數達4,220店，會員數率先突破1,700萬。近年持續「品牌聯名」及「自有鮮食品牌經營」兩大策略，並以專賣店為標竿，打造Let’s Café、Fami!ce霜淇淋、義大利麵uno pasta、甜點minimore、匠土司、金飯糰等鮮食品牌，同時洞察健康飲食與低碳蔬食新趨勢，推出健康志向系列鮮食、植覺生活蔬食商品。「全家」會員App「隨買跨店取」每月皆超過上百萬人次使用，2023年5月宣布「隨買跨店取」全商品皆開放共享，商品數超過300項，並有全帳戶、單件商品兩大共享模式，提供更彈性的服務。

「全家」Fami!ce霜淇淋今年邁入10周年，至今推出超過百種口味，目前有超過2,000間店舖販售，並歡慶10周年於台中打造2家霜淇淋體驗店，每月平均熱銷破300萬支。

為邁向2050年淨零轉型願景，「全家」不僅透過鮮食包材減塑、循環包材借用、導入封膜機等作為減少塑膠用量，今年更與社創組織「環海淨塑」邀集6大產業、8大品牌共組全台首個跨業別、跨通路的「永續循環杯大聯盟」，打造循環永續生態圈。

萊爾富鎖定疫後休閒旅遊潮，在節慶重點檔期以跨業合作形式推出超商少見的高單價商品預購，像是中秋預購專刊開賣專案價破百萬元的520R勁裝版遊艇，推出不到一周即有買家成交；12月再於年菜預購專刊開賣獨家引進歐洲原裝進口豪華露營車。截至今年底，萊爾富店數已逼近1,600家，目標3年内可望突破2,000家。

OKmart持續創新，推出獨創現滷熟食，並突破超商取件的服務範圍，除了獨家雙向寄取的階段性策略結盟外，更開發監理所、農會等特殊網購寄取件場域，提高服務涵蓋率達4成。未來將導入更多創新服務，包括店到店獨家規格、只有OKmart才能寄的包裹、生活類型服務升級等。

全家便利商店與環海淨塑邀組跨產業的「永續循環杯大聯盟」，為消費者打造無所不在的便利永續生態圈。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與環海淨塑邀組跨產業的「永續循環杯大聯盟」，為消費者打造無所不在的便利永續生態圈。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce霜淇淋透過特殊口味、創意聯名、療癒造型等策略，至今已推出超過百種口味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce霜淇淋透過特殊口味、創意聯名、療癒造型等策略，至今已推出超過百種口味。圖／全家便利商店提供
2023年全家便利商店鮮食營收構成比已突破3成，近年以「品牌聯名」及「自有鮮食品牌經營」兩大策略，持續推出高品質、高CP值的商品。圖／全家便利商店提供
2023年全家便利商店鮮食營收構成比已突破3成，近年以「品牌聯名」及「自有鮮食品牌經營」兩大策略，持續推出高品質、高CP值的商品。圖／全家便利商店提供
OKmart推出獨創現滷熟食。圖／OKmart提供
OKmart推出獨創現滷熟食。圖／OKmart提供
7-ELEVEN架構貼近消費者的蔬食友好門市，備受外食族和年輕客層喜愛。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN架構貼近消費者的蔬食友好門市，備受外食族和年輕客層喜愛。圖／7-ELEVEN提供
全家便利商店今年5月宣布會員App「隨買跨店取」全商品皆開放共享，商品數超過300項。圖／全家便利商店提供
全家便利商店今年5月宣布會員App「隨買跨店取」全商品皆開放共享，商品數超過300項。圖／全家便利商店提供
OPEN POINT App平均一年開發近千款跨通路、跨海內外平台商品與服務選擇，2023年累計至11月底已吸引近650萬人次使用。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT App平均一年開發近千款跨通路、跨海內外平台商品與服務選擇，2023年累計至11月底已吸引近650萬人次使用。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「思樂冰」今年重磅回歸，喚起許多消費者的舊時回憶。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「思樂冰」今年重磅回歸，喚起許多消費者的舊時回憶。圖／7-ELEVEN提供
萊爾富今年於中秋預購專刊開賣專案價破百萬元的520R勁裝版遊艇，推出不到一周即有買家成交。圖／萊爾富提供
萊爾富今年於中秋預購專刊開賣專案價破百萬元的520R勁裝版遊艇，推出不到一周即有買家成交。圖／萊爾富提供

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