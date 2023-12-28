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「很想很想你」男主角檀健次難擋高人氣 成MICHAEL KORS新任代言人

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
陸劇「很想很想你」男主角檀健次獲時尚品牌MICHAEL KORS青睞，邀請他出任最新大中華區代言人。圖／MICHAEL KORS提供
陸劇「很想很想你」男主角檀健次獲時尚品牌MICHAEL KORS青睞，邀請他出任最新大中華區代言人。圖／MICHAEL KORS提供

被網友票選2023十大「最令人驚豔」中國偶像劇男主角之一的檀健次，過去與女星楊紫主演「長相思」爆紅後，近期甫播畢的愛情劇「很想很想你」也大受歡迎，讓他成為炙手可熱的當紅小生。也正因為檀健次的高人氣以及後勢可期，獲時尚品牌MICHAEL KORS青睞，邀請他出任最新大中華區代言人。

今年MICHAEL KORS可說是動作頻頻，光是今年（2023）就陸續簽下了女神舒淇、韓女團Twice成員多賢成為品牌全球代言人，現在更找來中國當紅小生檀健次擔綱大中華區代言人，瞄準亞洲市場決心，不言而喻。原為中國偶像男團成員的檀健次自2010年出道，直至2014年以「單飛」方式活動，才繳出更多的戲劇作品，成為演、歌雙棲藝人。檀健次的代表作包括了電視劇「軍師聯盟」、與楊紫主演「長相思」，還有近期剛播畢與女星周也合作的「很想很想你」，劇中多個浪漫場景，也成為了影迷熱烈討論話題。

設計師Michael Kors先生表示「檀健次的作品和獨特風格，都展現出他強大的個人魅力」，才華風格和舞台魅力貼合了品牌精神。圖／MICHAEL KORS提供
設計師Michael Kors先生表示「檀健次的作品和獨特風格，都展現出他強大的個人魅力」，才華風格和舞台魅力貼合了品牌精神。圖／MICHAEL KORS提供

正因為檀健次在戲劇的高人氣表現，讓時尚品牌MICHAEL KORS相中，於是邀請他成為大中華區代言人。設計師Michael Kors先生也表示「檀健次的作品和獨特風格，都展現出他強大的個人魅力」，才華風格和舞台魅力貼合了品牌精神；而這也是繼吳磊之後，MICHAEL KORS合作的第二位中國男星。同時為回饋粉絲，MICHAEL KORS也自即日起推出在台北信義A8店購買Mila包，即可獲得檀健次徽章及明信片活動 ；於其他櫃點台北101、新竹巨城、台中新光三越、高雄巨蛋，購買Mila 包，亦可獲得限量明信片，送完為止。

為回饋粉絲，MICHAEL KORS也自即日起推出在台北信義A8店購買Mila包，即可獲得檀健次徽章及明信片活動。圖／MICHAEL KORS提供
為回饋粉絲，MICHAEL KORS也自即日起推出在台北信義A8店購買Mila包，即可獲得檀健次徽章及明信片活動。圖／MICHAEL KORS提供

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