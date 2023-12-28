南機場咖啡廳借廁所收費遭公審 業者不忍了：我不是賣廁所的

到夜市想找廁所，卻被店家收了清潔費「50元」，此舉合理嗎？最近一名網友在臉書社團抱怨，他到南機場夜市的某間咖啡店借用廁所，卻被收清潔費50元，讓他直呼「想上廁所千萬要忍住」。貼文曝光後引起熱議，多數網友認為「使用者付費很合理」，「店家廁所又不是公共財」，「你家廁所一樣收50元，你願意開放給大眾嗎？」店家面對公審也不忍了：「我只是借廁所，我不是賣廁所啊。」

此事起源於網友在臉書社團「我是萬華人」中，拋出一張交易明細，提到他最近到南機場夜市附近的一間咖啡店上廁所，被店家收取50塊清潔費，讓他忍不住po文建議大眾「到那附近想上廁所千萬要忍住」，「不然會跟我一樣被收50元清潔費」。

貼文曝光後，取暖不成，卻遭到許多網友訕笑「50小錢，不然拉在褲子了」，「沒消費被收錢本來就很正常」，「內急時有得上已經很值得感激」，也有不少人表示，「夜市有公廁」、「南機場公共廁所蠻多的」。

遭到公審的咖啡廳面對多日的紛紛擾擾，業者也不忍了，貼聲明表示，「從郝龍斌市長時代推出友善店家，本店第一個報名，對夜市群眾無分別待遇皆可來使用夜市友善廁所，時間從晚上17點到23點，可是我營業時間是早上10點至23點，我沒怨言我參加了。」「做了友善廁所5~6年，廁所被破壞、馬桶堵塞、被搞的亂七八糟屎尿ㄧ地，跟市場處ㄧ再反應，市場處只有安撫、要我冷耐，最後搞到在網路霸凌我，咖啡廳評價從4.8掉到3星」。業者不甘表示，「我只是借廁所，我不是賣廁所啊」，於是漸漸退出友善廁所團隊。

店家指出，之後仍免費借廁所，但使用者依舊不懂珍惜，於是提高門檻阻擋來借廁所，同時也告知附近有免費友善廁所，店家需收費。「我已經公告了要收費，客人依然要借，再來上網公審我」，店家超無奈，希望討論就此停歇，也不再接受任何採訪。

附近店家也留言力挺，「我們店被沒有消費的路人在廁所裡抽菸，廁所裡沒有抽風扇，導致整個用餐空間飄散菸味，從此不再外借」。據了解，台北市市場處曾在108年時表示，南機場夜市全新的會所設有舒適清潔明亮的性別友善廁所及無障礙廁所，另外，市場處亦輔導夜市周邊店家參與友善廁所方案。當時有6間店家提供友善廁所供使用。