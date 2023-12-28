快訊

全台首間麥當勞「台北民生餐廳」改裝開幕！頭香客6點就來買麥香魚

脫歐讓英國人「變窮」了？消費生活水準下降危機

怕再等就真買不起房 南韓40歲以下青年急貸款負債創新高

南機場咖啡廳借廁所收費遭公審 業者不忍了：我不是賣廁所的

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
店家貼出附近友善廁所訊息。圖/摘自社團臉書
店家貼出附近友善廁所訊息。圖/摘自社團臉書

夜市想找廁所，卻被店家收了清潔費「50元」，此舉合理嗎？最近一名網友在臉書社團抱怨，他到南機場夜市的某間咖啡店借用廁所，卻被收清潔費50元，讓他直呼「想上廁所千萬要忍住」。貼文曝光後引起熱議，多數網友認為「使用者付費很合理」，「店家廁所又不是公共財」，「你家廁所一樣收50元，你願意開放給大眾嗎？」店家面對公審也不忍了：「我只是借廁所，我不是賣廁所啊。」

此事起源於網友在臉書社團「我是萬華人」中，拋出一張交易明細，提到他最近到南機場夜市附近的一間咖啡店上廁所，被店家收取50塊清潔費，讓他忍不住po文建議大眾「到那附近想上廁所千萬要忍住」，「不然會跟我一樣被收50元清潔費」。

貼文曝光後，取暖不成，卻遭到許多網友訕笑「50小錢，不然拉在褲子了」，「沒消費被收錢本來就很正常」，「內急時有得上已經很值得感激」，也有不少人表示，「夜市有公廁」、「南機場公共廁所蠻多的」。

遭到公審的咖啡廳面對多日的紛紛擾擾，業者也不忍了，貼聲明表示，「從郝龍斌市長時代推出友善店家，本店第一個報名，對夜市群眾無分別待遇皆可來使用夜市友善廁所，時間從晚上17點到23點，可是我營業時間是早上10點至23點，我沒怨言我參加了。」「做了友善廁所5~6年，廁所被破壞、馬桶堵塞、被搞的亂七八糟屎尿ㄧ地，跟市場處ㄧ再反應，市場處只有安撫、要我冷耐，最後搞到在網路霸凌我，咖啡廳評價從4.8掉到3星」。業者不甘表示，「我只是借廁所，我不是賣廁所啊」，於是漸漸退出友善廁所團隊。

店家指出，之後仍免費借廁所，但使用者依舊不懂珍惜，於是提高門檻阻擋來借廁所，同時也告知附近有免費友善廁所，店家需收費。「我已經公告了要收費，客人依然要借，再來上網公審我」，店家超無奈，希望討論就此停歇，也不再接受任何採訪。

附近店家也留言力挺，「我們店被沒有消費的路人在廁所裡抽菸，廁所裡沒有抽風扇，導致整個用餐空間飄散菸味，從此不再外借」。據了解，台北市市場處曾在108年時表示，南機場夜市全新的會所設有舒適清潔明亮的性別友善廁所及無障礙廁所，另外，市場處亦輔導夜市周邊店家參與友善廁所方案。當時有6間店家提供友善廁所供使用。

廁所 夜市 南機場

延伸閱讀

哥倫比亞咖啡師到校辦工作坊 家齊高中學生學外語及咖啡專業

咖啡豆又苦又貴 下一步就是滅絕

不只買1送1！漢堡王「一日三餐都有優惠」 套餐99起、咖啡免費續 還有超派限定新品要吃

拒絕好難？幫同事代買2個月咖啡已受夠 網曝1招解決：避免被軟土深掘

相關新聞

南機場咖啡聽借廁所收費遭公審 業者：我不是賣廁所的

到夜市想找廁所，卻被店家收了清潔費「50元」，此舉合理嗎？最近一名網友在臉書社團抱怨，他到南機場夜市的某間咖啡店借用廁所...

25分鐘藥殘留現形 農藥所開發檢驗技術可用於石斑魚

去年6月中，中國大陸稱台灣兩石斑魚養殖場被檢出禁藥隱性孔雀石綠及隱性結晶紫，因此暫停輸出，未來自主管理藥檢有解；農業部農...

「全台首間麥當勞」改裝開幕！頭香客6點就來買麥香魚

在台40週年的「麥當勞」，針對全台第一間門市「台北民生餐廳」進行最大規模改裝，歷經1.5個月的改裝期後，已於即日起正式開...

韓星李善均過世 醫建議影迷2動作抒發難過情緒

韓星李善均昨天被發現陳屍車內，警方初步研判是輕生。醫師指出，這類名人輕生的事件，在當地可能產生模仿效應，不過台灣跟韓國仍...

跨年4天限定！7-ELEVEN咖啡買7送7 「OPEN!行動購物車」備戰信義一級戰區

今年跨年剛好遇到週末，全台跨年活動肯定人潮爆量，統一超商針對各地重點熱點區域約上百間7-ELEVEN門市全面備戰，包含風...

眷村第三代涼麵店創新「搖搖杯」 追求速食便利趨勢

嘉義市空軍眷村傳承三代逾半世紀的小伍妹麻辣涼麵店，搬遷鬧區東市場商圈公明路1間老屋，重新改裝新生，第三代傳人姊妹檔許秦蓉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。