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大直跨年夜 忠泰NOKE餐廳延長營業 美麗華辦戶外喜劇秀

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
NOKE忠泰樂生活12/30、12/31兩天將舉辦「年末市集」，跨年夜當天館內14家主題餐廳及輕食將延長營業至23:00。圖／NOKE忠泰樂生活提供
NOKE忠泰樂生活12/30、12/31兩天將舉辦「年末市集」，跨年夜當天館內14家主題餐廳及輕食將延長營業至23:00。圖／NOKE忠泰樂生活提供

跨年倒數，為了迎接跨年人潮，大直NOKE忠泰樂生活12/30、12/31兩天將舉辦「年末市集」，館內14家主題餐廳及輕食將延長營業至23:00。美麗華將在12/31晚間舉辦大型年末戶外喜劇秀，共有11組喜劇、漫才和相聲演員輪流上陣，用笑聲，一起與民眾送舊迎新。

NOKE忠泰樂生活推薦，鄰近的美堤河濱公園正是台北市政府推薦台北101跨年煙火第一排地圖景點之一，偏好遼闊視野、欣賞空中與河面倒影相互輝映的民眾，不妨趁早前往大直，選個好位置、欣賞燦爛煙火迎接2024年。

另外，NOKE忠泰樂生活在12/30、12/31在西側戶外的健身樹廣場將舉辦以街頭美食與文創手作為兩大重點的「年末市集」，12/30市集時間13:00-20:00，12/31從13:00營業至晚間22:00，同步也安排了NOKE MINI CONCERT，在市集現場及餐廳樓層輪番演出。在12/31這天，NOKE館內14家主題餐廳及輕食，也將延長營業至23:00，讓民眾享用完美食再接著跨年去。

美麗華2023跨年夜用「喜劇收場」， 12/31晚間在美麗華水舞廣場舉辦年末戶外喜劇秀，喜劇演員卡司包括：喜劇界泰勒絲-怡岑、台灣短劇之王-面白大丈夫、嚎哮排演、娛人時代、資深喜劇演員-微笑丹尼、Youtuber High咖-邱志恆等11組人輪番上陣，為跨年夜帶來歡樂氣氛。同時與邊緣人市集合作，本周五、六、日及元旦推出「甜心聖誕物語市集」。

美麗華12/31晚間在水舞廣場舉辦大型年末戶外喜劇秀。圖／美麗華提供
美麗華12/31晚間在水舞廣場舉辦大型年末戶外喜劇秀。圖／美麗華提供

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