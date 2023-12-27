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開業40年！「全台首間麥當勞」改裝回歸明正式開幕 新店型搶先曝光

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞台北民生餐廳設有99席座位，並採「經典食材風2.0」設計。圖／麥當勞提供
麥當勞台北民生餐廳設有99席座位，並採「經典食材風2.0」設計。圖／麥當勞提供

在台即將40週年的「麥當勞」，近期針對全台第一間麥當勞「台北民生餐廳」進行最大規模改裝，成為全台首間經典食材風2.0的店型，預計於12月28日正式開幕。除了配置模組化組裝櫃檯、室內型專屬外送取餐窗口，並還設計多人用餐區、生日派對區等空間，顯現嶄新的面貌。

全台第一間麥當勞「台北民生餐廳」於1984年1月28日開幕，當週就創下單週營業額世界第一的紀錄。歷經40年的時光，麥當勞台北民生餐廳將於12月28日重新改裝亮相。店內採用全新的「經典食材風2.0」，以普普藝術及童趣的風格，結合麵包、煎蛋、肉餅等麥當勞經典食材元素點綴餐廳牆面，營造輕鬆的用餐氛圍。

新改裝的麥當勞台北民生餐廳，設有自助點餐機，並提供送餐到桌的服務。內部規劃多人用餐區，以及專屬的生日派對區，共可提供99個座位。民生餐廳首度採用「模組化組裝櫃檯（Modular Counter）」，並因應未來「手機點餐自取」服務，餐廳可依內用與外帶客流量，彈性調整組裝櫃枱與餐點置物層架，並設置室內型專屬外送取餐窗口，讓取餐更方便。

麥當勞也預告，繼今年9月起在得來速引進全新「雙點膳系統」(Dual COD- Customer Order Display)後，今年展店的18間餐廳中，4間在得來速車道配置全新雙點膳系統（台中崇德三、台中松竹、永康永大、台南安吉），藉此加速點餐，明年預計再開8家在得來速設置全新雙點膳系統的餐廳。並預計2024年再展店14家新餐廳，總店數達421家，突破麥當勞40年來歷史新高。

全台首間麥當勞「台北民生餐廳」將於12月28日重新改裝開幕。圖／麥當勞提供
全台首間麥當勞「台北民生餐廳」將於12月28日重新改裝開幕。圖／麥當勞提供
台北民生餐廳提供送餐到桌服務。圖／麥當勞提供
台北民生餐廳提供送餐到桌服務。圖／麥當勞提供
麥當勞台北民生餐廳將採全新「經典食材風2.0」設計。圖／麥當勞提供
麥當勞台北民生餐廳將採全新「經典食材風2.0」設計。圖／麥當勞提供

餐廳 麥當勞 食材

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