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住就送松葉蟹、綜合六品刺身！這些飯店迎春送好禮

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
預訂「点食嘗鮮」住房專案，可嘗當季鮮美的松葉蟹，以及囊括阿根廷赤蝦、生食級干貝、鮭魚、鮪魚及鰤魚等鮮美海味組成的綜合六品刺身。圖/老爺會館提供
預訂「点食嘗鮮」住房專案，可嘗當季鮮美的松葉蟹，以及囊括阿根廷赤蝦、生食級干貝、鮭魚、鮪魚及鰤魚等鮮美海味組成的綜合六品刺身。圖/老爺會館提供

即將迎來跨年、寒假與春節，飯店業者不再只有折扣與活動，還有各樣美食相贈、伴手禮送客，誠意十足。其中，老爺會館攜手点爭鮮推「点食嘗鮮」住房專案，入住即贈松葉蟹及綜合刺身；小鹿文娛集團則攜手台灣百年品牌「舊振南餅店」，傳遞最有「台味」的新年祝福。

看準台灣人愛吃海鮮，老爺會館攜手点爭鮮合作推出的住房專案，自即日起至2024年2月29日，入住即贈價值700元的松葉蟹及綜合六品刺身兩款海味，搭配翌日自助式早餐，雙人一泊二食每晚3,299元起。

小鹿文娛集團則攜手台灣百年品牌「舊振南餅店」，凡12月31日入住小鹿文娛台北旗下館別，都將送上舊振南手作太陽餅禮盒，餅皮上客製「平安」字樣。當天入住全台其餘四館，包含花蓮路徒行旅東大館、路境行旅大同館，以及位於墾丁的小迷鹿和小迷鹿艾米會館，也將贈送富含當地特色的神秘禮盒。

國泰飯店觀光事業旗下台南、高雄兩館飯店即日起至2024年3月31日也有龍年住宿優惠，訂房加購高鐵票享優惠7折起。其中，以卡通主題旅宿及大坪數遊樂設施為特色的和逸飯店·台南西門館，即日起預訂「攏來台南住一晚」住房專案，續住第二晚享房型免費升等、贈卡通頻道主題明信片及主題燈籠等好禮，每晚4,388元起。

坐擁30樓高空港景的和逸飯店·高雄中山館，推出「好運龍總來」住房專案，即日起入住每晚最低3,088元起，連續入住兩晚享免費升等家庭四人房，再加贈品牌水果啤酒。寒假另與壽山動物園攜手推出「動物園郊遊趣」住房專案，每晚4,340元起，再送遊園小火車車票、動物園聯名小點及高雄在地冰品「枝仔冰城」等好禮。【酒後不開車 安全有保障】

跨年夜入住小鹿文娛台北旗下館別，即贈舊振南手作太陽餅禮盒。圖/小鹿文娛提供
跨年夜入住小鹿文娛台北旗下館別，即贈舊振南手作太陽餅禮盒。圖/小鹿文娛提供
和逸飯店·台南西門館送卡通主題明信片。圖/和逸飯店提供
和逸飯店·台南西門館送卡通主題明信片。圖/和逸飯店提供
路徒PLUS行旅以「大人系遊樂園」為 主題，在旋轉木馬中，放滿了各式零食，24小時可供旅客享用。圖/小鹿文娛提供
路徒PLUS行旅以「大人系遊樂園」為 主題，在旋轉木馬中，放滿了各式零食，24小時可供旅客享用。圖/小鹿文娛提供

壽山動物園 飯店 住宿 伴手禮

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