住就送松葉蟹、綜合六品刺身！這些飯店迎春送好禮

即將迎來跨年、寒假與春節，飯店業者不再只有折扣與活動，還有各樣美食相贈、伴手禮送客，誠意十足。其中，老爺會館攜手点爭鮮推「点食嘗鮮」住房專案，入住即贈松葉蟹及綜合刺身；小鹿文娛集團則攜手台灣百年品牌「舊振南餅店」，傳遞最有「台味」的新年祝福。

看準台灣人愛吃海鮮，老爺會館攜手点爭鮮合作推出的住房專案，自即日起至2024年2月29日，入住即贈價值700元的松葉蟹及綜合六品刺身兩款海味，搭配翌日自助式早餐，雙人一泊二食每晚3,299元起。

小鹿文娛集團則攜手台灣百年品牌「舊振南餅店」，凡12月31日入住小鹿文娛台北旗下館別，都將送上舊振南手作太陽餅禮盒，餅皮上客製「平安」字樣。當天入住全台其餘四館，包含花蓮路徒行旅東大館、路境行旅大同館，以及位於墾丁的小迷鹿和小迷鹿艾米會館，也將贈送富含當地特色的神秘禮盒。

國泰飯店觀光事業旗下台南、高雄兩館飯店即日起至2024年3月31日也有龍年住宿優惠，訂房加購高鐵票享優惠7折起。其中，以卡通主題旅宿及大坪數遊樂設施為特色的和逸飯店·台南西門館，即日起預訂「攏來台南住一晚」住房專案，續住第二晚享房型免費升等、贈卡通頻道主題明信片及主題燈籠等好禮，每晚4,388元起。