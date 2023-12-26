劇場版首站台中【SPY×FAMILY間諜家家酒快閃店】草悟廣場亮相！

風靡全球的動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》劇中角色擄獲眾多粉絲，劇場版《SPY x FAMILY CODE: White》即將於1月19日全台上映，更推出了電影首輪單人套票特典，有首輪電影票乙張與電影限定貼紙乙張，其中票面更可以保存票根，讓喜愛間諜家家酒的粉絲收藏！即日起金石堂、博客來、安利美特Online、買動漫等通路都可以買的到！

歡慶劇場版的上映，即日起至1月28日【SPY×FAMILY間諜家家酒快閃店】現身台中PARK2草悟廣場！讓大小朋友可以看電影前後都可以大逛特逛！現場有2.5米高的「安妮亞巨型氣偶」台中首度亮相！還有集結動畫中多角色的「角色大道」及「可愛安妮亞外牆」，每次釋出都讓人超期待播出的「動畫主視覺大集合」，更有洛伊德、安妮亞、約兒、彭德「隱藏真實身份」組成的家庭日常生活等八大打卡點，不僅好拍還喚起你看動畫的滿滿回憶唷！店內更推出超過百款快閃店限定新品，不論是穿上可愛指數加倍的安妮亞圖樣「背心」，還是貝琪、達米安及尤利等多款角色「鑰匙圈」都讓人想要通通帶回家啊！店內只要消費滿688元就可以隨機獲得「磁鐵」一枚！快來收集吧！

一來遠處就會看到高達2.5公尺高的「安妮亞巨型氣偶」座落在貨櫃前，12/22-1/8在台中陪你度過每個假期！旁邊有著洛伊德、安妮亞、約兒、彭德、達米安及尤利等劇中主角的「角色大道」一字排開！往前走來到「可愛安妮亞外牆」，擺出相同的pose和安妮亞拍一張！在有著主視覺及角色玻璃貼的「主視覺打卡牆」前拍照留念後，旁邊還有「動畫主視覺大集合」，六個主視覺一次收集！洛伊德、安妮亞、約兒「隱藏真實身份」展現能力好帥氣！還有許多可愛的打卡區域等你來合照！

達米安、貝琪、尤利及花生等多達九款角色「鑰匙圈」整組包回家！一流諜報員黃昏與職業殺手睡美人圖樣「徽章」好帥好美好想要！充電必備「行動插頭」安妮亞、彭德、花生及企鵝四款可愛圖樣買幾顆都不嫌多！保護桌面就交給安妮亞與達米安，雙人「流沙杯墊」必收！文件很多的粉絲看過來！伊甸學員學生三入組「造型夾」輕鬆整理紙張，通通幫你夾得恰到好處！可愛秘訣大公開！穿上安妮亞圖樣「背心」可愛指數+200，兩種款式讓你變得時尚又好看，粉絲千萬別錯過！

佛傑一家「側背包」裝入許多道具，面對各種突發狀況都不慌張！出門別忘了喝水，安妮亞、彭德及玩具三款設計的「冷水壺」記得拿出來喝！安妮亞圖樣「隨身鏡」，三種表情及服裝可愛又萬用，幫你隨時注意服裝儀容不露餡！

安妮亞的Heh表情「無框畫」必收！掛在牆上看了每天好心情，大中小不同尺寸的精美主視覺無框畫全部打包帶回家！必收小物就是安妮亞「吸水杯墊」，讓家裡充滿安妮亞的身影！另外還有「木杯墊」一樣幫你墊好墊滿！冬天溫度驟降，在家用「馬克杯」裝杯熱咖啡暖暖身吧！洛伊德、安妮亞、約兒及彭德一家四口造型馬克杯讓你熱熱喝身體暖呼呼！普通家庭也需要隱私，長、短「門簾」幫你遮蔽房間！洛伊德、穿著伊甸學園制服的安妮亞以及約兒，佛傑一家三口「掛軸」為你的居家品味大加分！也別錯過一家三口「空調毯」，沙發上絕對要有一條！

劇場版《SPY x FAMILY CODE: White》

上映日期：日語原音 中文字幕 2024/1/19 (五)、中文配音 中文字幕2024/2/2(五)