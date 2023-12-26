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摩斯漢堡「紅茶買20杯送20杯」！豬排堡＋咖啡限時89元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
MOS Order APP「安心取溫馨送」推出「大杯冰紅茶買20杯送20杯」優惠。圖／摩斯漢堡提供
MOS Order APP「安心取溫馨送」推出「大杯冰紅茶買20杯送20杯」優惠。圖／摩斯漢堡提供

因應2024年即將到來，「摩斯漢堡」自即日起至1月1日期間，推出多種優惠組合，包括早餐時段「摩斯豬排堡＋中杯摩斯咖啡」或「胡麻豚燒福堡＋大杯冰紅茶」每組89元，還有多人分享餐、點心盒等組合。元旦當天起，還有「摩斯冰紅茶買20送20杯」等不同優惠。

1月1日前，摩斯漢堡除了推出早餐時段「摩斯豬排堡＋中杯摩斯咖啡」或「胡麻豚燒福堡＋大杯冰紅茶」每組89元之外，還有「多人分享餐」優惠價299元，內含低碳植米海洋珍珠堡、低碳植米燒肉珍珠堡、方塊薯餅1份、摩斯雞塊1份，以及大杯冰紅茶2杯。另外還有「點心盒」，內含摩斯雞塊3份、方塊薯餅2份，以及大杯冰紅茶2杯，每組299元。「中杯拿鐵咖啡」或「卡布奇諾」2杯，優惠價120元，也可每杯加10元升級中杯黃金地瓜拿鐵。

自元旦起，MOS Order APP「安心取溫馨送」也提供多種優惠。「大杯冰紅茶」買20杯送20杯；主餐有「低碳植米薑燒珍珠堡及摩斯雞塊套餐」組，買5送1；「摩斯鱈魚堡及摩斯雞塊套餐」組，買5送1；早餐「雙人分享餐」組，優惠價149元；「黃金夯地瓜及大杯冰紅茶」組，可享買5送1。

MOS Order APP「安心取溫馨送」摩斯鱈魚堡及摩斯雞塊套餐組，買5送1。圖／摩斯漢堡提供
MOS Order APP「安心取溫馨送」摩斯鱈魚堡及摩斯雞塊套餐組，買5送1。圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡 元旦

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