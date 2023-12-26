聽新聞
test
0:00 / 0:00
摩斯漢堡「紅茶買20杯送20杯」！豬排堡＋咖啡限時89元
因應2024年即將到來，「摩斯漢堡」自即日起至1月1日期間，推出多種優惠組合，包括早餐時段「摩斯豬排堡＋中杯摩斯咖啡」或「胡麻豚燒福堡＋大杯冰紅茶」每組89元，還有多人分享餐、點心盒等組合。元旦當天起，還有「摩斯冰紅茶買20送20杯」等不同優惠。
1月1日前，摩斯漢堡除了推出早餐時段「摩斯豬排堡＋中杯摩斯咖啡」或「胡麻豚燒福堡＋大杯冰紅茶」每組89元之外，還有「多人分享餐」優惠價299元，內含低碳植米海洋珍珠堡、低碳植米燒肉珍珠堡、方塊薯餅1份、摩斯雞塊1份，以及大杯冰紅茶2杯。另外還有「點心盒」，內含摩斯雞塊3份、方塊薯餅2份，以及大杯冰紅茶2杯，每組299元。「中杯拿鐵咖啡」或「卡布奇諾」2杯，優惠價120元，也可每杯加10元升級中杯黃金地瓜拿鐵。
自元旦起，MOS Order APP「安心取溫馨送」也提供多種優惠。「大杯冰紅茶」買20杯送20杯；主餐有「低碳植米薑燒珍珠堡及摩斯雞塊套餐」組，買5送1；「摩斯鱈魚堡及摩斯雞塊套餐」組，買5送1；早餐「雙人分享餐」組，優惠價149元；「黃金夯地瓜及大杯冰紅茶」組，可享買5送1。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言