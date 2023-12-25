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特異獨行而閃耀 RADO DiaStar Original鑽星鏤空表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
一體成型的橢圓形表殼，厚實、具強烈的存在感。圖／RADO提供
一體成型的橢圓形表殼，厚實、具強烈的存在感。圖／RADO提供

幾何的魅力，就在於超越了色彩的結構之美，讓人能一眼辨識、在心中深刻印記。配戴手上的表款多以圓形為主流，而橢圓形的手表更帶有鮮明的1960、1970年代復古色彩，展現強烈的個性魅力，一如瑞士鐘表品牌雷達（RADO）近日推出全新「DiaStar Original鑽星系列創始型鏤空腕表」，以厚實、一體成型的金色表殼，為節慶時刻與所有人生的重要一瞬，風格註記。

瑞士雷達表（RADO）最早在1962年已推出全球首創、不易磨損硬金屬材質的DiaStar腕表，表款有著圓形面盤、12點鐘方向的船錨設計，以及經典的橢圓形表殼，特異獨行，即便60年後的今日，依然讓人為之驚艷。

2022年，為慶祝DiaStar的問世一甲子，RADO選擇與工業設計師Alfredo Häberli一同合作，推出了DiaStar鑽星系列創始型60周年紀念版。表款使用放射狀拉絲的Ceramos™金屬陶瓷紋飾，並以具80小時動力儲存、新時代的R764型自動機械機芯，強勢升級；來到2023，RADO則為DiaStar翻開閃亮新頁：拋光黃金色PVD的「DiaStar Original鑽星系列創始型鏤空腕表」，閃耀、立體、具高辨識度，在風格層次踏入全新次元。

新款「DiaStar Original鑽星系列創始型鏤空腕表」在金黃色的外表下使用了精鋼表殼、表帶並加以黃金PVD塗層，更有耐磨、金屬質感的Ceramos™金屬陶瓷表圈，整體帶著些微的復古況味、卻是永不退流行的高貴。38 X 45毫米的面盤內，金黃色指針與漂浮時標都將覆以白色Super LumiNova®夜光塗層，讓夜間也能清楚讀時，並搭配黃金色秒針；最特別的是，表款的藍寶石水晶玻璃更有著立體的幾何切面，像一座透明的時間城堡，守護著最個人的珍貴時光。

有別於1962誕生的60年前，2023的「DiaStar Original鑽星系列創始型鏤空腕表」將以R808自動上鍊機械機芯為動力泉源，動力儲存並可達80小時，也就是說在上滿鏈的情況下，即便周五下班後脫下手表，也能在周一上班時依然精準運行，而搭配抗磁Nivachron™游絲的R808除了不受生活磁場影響，更經過五方位調校測試，讓精確度更上層樓。

表款將有金黃與銀色兩種選擇，銀色款訂價66300元、金色款則為77,300元，十萬有找、堪稱極具價格競爭力的中高價位風格金表，更以此獻給每一個澄澈無瑕的驕傲靈魂。通透、分分秒秒，閃耀、無時無刻。

搭配抗磁Nivachron™游絲的R808自動上鍊機芯，可在正反面近距離欣賞。圖／RADO提供
搭配抗磁Nivachron™游絲的R808自動上鍊機芯，可在正反面近距離欣賞。圖／RADO提供
2022年為慶祝DiaStar問世60年所發表的「DiaStar鑽星系列創始型60周年紀念版」，簡約、獨特、雋永。圖／RADO提供
2022年為慶祝DiaStar問世60年所發表的「DiaStar鑽星系列創始型60周年紀念版」，簡約、獨特、雋永。圖／RADO提供
雷達（RADO）推出全新「DiaStar Original鑽星系列創始型鏤空腕表」，以一體成型的特殊表殼搭配鏤空機芯，為人生的重要一瞬，風格註記。圖／RADO提供
雷達（RADO）推出全新「DiaStar Original鑽星系列創始型鏤空腕表」，以一體成型的特殊表殼搭配鏤空機芯，為人生的重要一瞬，風格註記。圖／RADO提供
特殊的藍寶石水晶鏡面具有立體的切割層次，宛如一座時髦的時間城堡。圖／RADO提供
特殊的藍寶石水晶鏡面具有立體的切割層次，宛如一座時髦的時間城堡。圖／RADO提供
Rado瑞士雷達表全新DiaStar鑽星系列創始型鏤空腕表金色款，77,300元。圖／RADO提供
Rado瑞士雷達表全新DiaStar鑽星系列創始型鏤空腕表金色款，77,300元。圖／RADO提供

星系 腕表 設計師

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