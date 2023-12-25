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觀察站／美好書店時代消逝或重生？
誠品信義店昨晚熄燈，將廿四小時書店交棒給誠品松菸店。頂著「全世界最大繁體字書店」的頭銜，誠品信義店矗立台灣這十八年，進行了多場大膽的書店實驗，把台灣對出版的想像擴展到令人驚豔的新境界。
誠品信義店標誌一個時代對閱讀的美好信仰，而從信義店到松菸店，雖僅不到廿分鐘的步行距離，卻已是兩種截然不同的書店時代。
誠品信義店於二○○六年元旦，在台北一○一的燦爛煙火中開幕，面積是敦南店的三倍大；七千五百坪商場面積中，有兩千五百坪販售書籍，藏書一百萬冊。誠品創辦人吳清友形容信義店不僅是「百貨業的新模式」，更是「台灣望向世界的一個文化窗口」；彼時公認閱讀氛圍世界第一的倫敦，書店面積不超過一千坪，因此當吳清友被問到這麼大的書店在台灣可以生存嗎？他回答「想像比知識重要」。
弔詭的是，信義店開幕那年，正是台灣出版產業急速衰退的開始，出版產值從過去三百億元，雪崩至二五○億元，但話題新書在信義店的進書量，大到足以堆出一個成年人高的金字塔。如此大手筆投資閱讀，究竟是信仰、夢想、知其不可為而為的背水一戰，還是商業手段？無人知曉。
今年，台灣出版產值跌破兩百億元，信義店書區面積和書種早已一退再退，接手的松菸店書量雖號稱維持敦南店熄燈前的十萬冊，卻是信義店初開幕的十分之一。不少出版人認為，這才是理想書店的規模，與其用商場其他空間的效益打平書店虧損，還不如好好經營書店。
松菸店接手後，除了延續誠品音樂館、COOKING STUDIO等經典空間，還加上電影院、古蹟、旅館等新的元素，還有大巨蛋開幕帶來的全新族群，誠品第三個廿四小時書店，是否能在新的時代打造新的風景與潮流，且讓書迷拭目以待。
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